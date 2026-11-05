الاتحاد الدولي للفروسية يختتم برنامج تطوير الحكام والفرسان والمدربين في رياضة الترويض

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ اختتم الاتحاد الدولي للفروسية برنامج تطوير الحكام والفرسان والمدربين في رياضة الترويض" الدريساج"، والذي استضافه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري.

وأكد اتحاد الفروسية في بيان له أن البرنامج الدولي في إطار الجهود الرامية للتطوير والارتقاء بمستوى الكوادر الفنية والتحكيمية، في رياضة الترويض"الدريساج"، وتعزيز قدرات الحكام المحليين، وتأهيلهم للارتقاء بمسيرتهم المهنية والحصول على الاعتمادات الدولية، بجانب تطوير مهارات الفرسان والمدربين وتحسين الأداء الفني وفق أحدث الأساليب والمعايير المعتمدة دولياً.

وأوضح أن البرنامج شهد مشاركة 45 مشاركاً، بواقع 20 فارساً وفارسة، و15 حكماً، و10 مدربين، في مبادرة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، لتبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة الفنية والتحكيمية في هذه الرياضة.

وأشار إلى أن ديانا الشاعر، فارسة الترويض على مستوى الجائزة الكبرى، ورئيسة لجنة الترويض في الاتحاد الدولي للفروسية، أشرفت على البرامج التدريبية، بالتركيز على تطوير مهارات الفرسان وتعزيز قدراتهم الفنية وتحسين تقنيات الركوب والأداء داخل الميدان، ودعم المدربين في تطوير أساليب التدريب والتعليم وتطبيق التقنيات الحديثة.

كما نوه بإشراف الروسية إيرينا ماكنامي الحاصلة على تصنيف أربع نجوم من الاتحاد الدولي للفروسية، على تدريب الحكام من خلال برنامج متخصص يهدف إلى تعزيز المعرفة التحكيمية، وتطوير مهارات التقييم واتخاذ القرار، ورفع كفاءة الحكام المحليين بما يدعم مسيرتهم نحو التأهل والعمل كحكام دوليين.

وأشاد الاتحاد بالإقبال الكبير على المشاركة في البرنامج، وما يمثله من أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير منظومة رياضة الفروسية، من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل بمشاركة خبراء دوليين، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة، وتعزيز حضور الكوادر المحلية في المحافل الرياضية الدولية، وترسيخ ثقافة التميز والاحترافية في رياضة الفروسية.