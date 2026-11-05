حاكم عجمان يستقبل حاكم أم القيوين

عجمان في 5 نوفمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم، صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.

وتبادل سموهما - خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن والمستهدفات التنموية التي تسهم في تعزيز مسيرة البلاد المباركة ومكتسباتها الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يمن على دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يديم رفعتها وعزها وازدهارها.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.