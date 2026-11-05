أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تعرض 45 مؤلفاً علمياً وتدشن الكتاب الذكي التفاعلي في معرض الكتاب

الشارقة في 5 نوفمبر / وام / تشارك أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر برنامج معرفي وتثقيفي متنوع يجمع بين الإصدارات العلمية والبحوث المتخصصة وورش العمل التعليمية إلى جانب تدشين منظومة الكتاب الذكي التفاعل، في خطوة تعكس توجه الأكاديمية نحو تطوير أساليب التعليم الشرطي ومواكبة التحول الرقمي.

وتستعرض الأكاديمية ضمن مشاركتها نحو 45 مؤلفاً علمياً من الكتب والبحوث والدراسات المتخصصة من بينها 13 إصداراً حديثاً صدرت خلال العام الجاري بما يعكس اهتمامها بإثراء المكتبة الشرطية والمعرفية وتعزيز الإنتاج العلمي في المجالات الأمنية والقانونية والإدارية.

وتتضمن المشاركة تنظيم ورش تعليمية وتثقيفية تستهدف طلبة المدارس بمختلف مراحلهم العمرية من خلال برامج وأنشطة تفاعلية تسهم في نشر الثقافة الأمنية والمجتمعية إلى جانب برنامج تثقيفي يقدمه نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية بالأكاديمية ويتناول موضوعات متنوعة في القيادة والإدارة والتوعية الأمنية والمسؤولية المجتمعية.

وفي إطار توجهها نحو توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية دشنت الأكاديمية الكتاب الذكي التفاعلي الذي يستهدف تحويل المناهج العلمية المقررة لطلبة الضباط في مرحلة البكالوريوس إلى محتوى رقمي تفاعلي بما يتيح تنويع مصادر التعلم وتقديم المعرفة بأساليب حديثة تدعم استيعاب الطلبة وتواكب متطلبات التعليم الذكي.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز الابتكار في أساليب التدريس فيما حظي مشروع الكتاب التفاعلي باعتماد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية

كما تسلط الأكاديمية الضوء على عدد من المؤلفات التي تتناول صناعة الكتاب.