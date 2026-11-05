"العالمية القابضة" تحقق إيرادات بقيمة 100.5 مليار درهم خلال 9 أشهر

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ أعلنت الشركة العالمية القابضة تحقيق إيرادات بقيمة 100.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة 33.2% على أساس سنوي من العمليات المستمرة، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 32.5 مليار درهم، بنمو 87% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وارتفع الربح الإجمالي 35.4% إلى 25.3 مليار درهم، والربح قبل الضريبة 84.2% إلى 35.1 مليار درهم، فيما زادت ربحية السهم 129.6% إلى 9.71 درهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية 20.8%.

وقالت الشركة إن نمو الإيرادات جاء مدعوماً بقطاعات الطاقة والتعدين، والضيافة والترفيه، والخدمات المالية، والعقارات والبناء، والأغذية، مشيرة إلى أن سبعة من قطاعات أعمالها الثمانية سجلت نمواً في الإيرادات.

وحافظ قطاع العقارات والبناء على موقعه أكبر مساهم في إيرادات المجموعة، مسجلاً 33.3 مليار درهم، بزيادة 12.8%.

وبلغت إيرادات قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف 22.4 مليار درهم، بنمو 3.7%، فيما ارتفعت إيرادات قطاع الطاقة والتعدين 295.1% إلى 19.3 مليار درهم، مدفوعة بتوسع أنشطة تجارة المعادن والمواد الهيدروكربونية.

كما ارتفعت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه 93.7% إلى 7.8 مليار درهم، والخدمات المالية 53.7% إلى 4.4 مليار درهم، والأغذية 25.7% إلى 5.1 مليار درهم، والتكنولوجيا 20.5% إلى 2.9 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أن الربح بعد الضريبة استفاد من الدخل الاستثماري المحقق ضمن قطاع الخدمات المالية، فيما ارتفعت أرباح قطاعات المجموعة السبعة من خارج قطاع الخدمات المالية مجتمعةً 37.5% إلى 12.6 مليار درهم.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن تجاوز الإيرادات حاجز 100 مليار درهم إنجاز بارز في مسيرة المجموعة، ويعكس نمو الأعمال التشغيلية والتوسع المستمر للمنصة الاستثمارية الدولية.

وأضاف أن نمو الإيرادات في سبعة من قطاعات الأعمال الثمانية وارتفاع الإيرادات الدولية إلى أكثر من ضعف مستواها السابق يؤكدان مرونة أعمال المجموعة واتساع نطاقها.

وارتفع إجمالي أصول الشركة 13.4% إلى 485.9 مليار درهم، وإجمالي حقوق الملكية 9.9% إلى 275.4 مليار درهم، فيما زادت حقوق الملكية لمالكي الشركة 11.5% إلى 170.5 مليار درهم.

وبلغ النقد والأرصدة المصرفية 76.6 مليار درهم في نهاية سبتمبر، فيما ارتفع صافي الدين إلى 30.4 مليار درهم، نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري للمجموعة.

وأكدت "العالمية القابضة" أنها تدخل الربع الأخير من عام 2026 بمحفظة متنوعة ومستويات سيولة قوية ومنصة استثمارية دولية متنامية.

وشددت على مواصلتها نهجها المدروس في توظيف رأس المال، مع التركيز على الشركات والقطاعات التي ترى فيها المجموعة إمكانات قوية، وتتوفر فيها فرق إدارية كفؤة ومسارات واضحة لتحقيق قيمة مستدامة، والتركيز على تعزيز أداء شركات المحفظة، وتحسين كفاءة رأس المال، وتطوير شبكات القيمة الديناميكية التي تربط بين رأس مال المجموعة وقدراتها وخبراتها التشغيلية.