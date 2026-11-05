لابورتا ينفرد بصدارة اليوم الأول لبطولة أبوظبي "الدار" للجولف

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ أنهى الإيطالي فرانشيسكو لابورتا اليوم الأول من بطولة أبوظبي "الدار" للجولف متقدماً بفارق 3 ضربات عن أقرب منافسيه، بعدما سجل 62 ضربة، بواقع 10 ضربات تحت المعدل، على ملعب ياس لينكس.

وينظم البطولة مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد، في افتتاح التصفيات الختامية للموسم.

وعادل لابورتا بهذه النتيجة أفضل أرقامه في جولة واحدة ضمن جولة دي بي ورلد، بعدما سجل ضربة تحت المعدل في 8 حفر، وضربتين تحت المعدل في حفرة أخرى، من دون تجاوز المعدل في أي حفرة. ويلاحقه في الترتيب جون رام، المصنف الأول عالمياً سابقاً، والإنجليزي سام بيرستو، والنمساوي بيرند فيسبيرجر.

وفي المنافسة على لقب الموسم، أنهى روري ماكلروي، صاحب المركز الثالث في تصنيفات "السباق إلى دبي" برعاية دي بي ورلد، جولته بـ68 ضربة.

وسجل متصدر التصنيفات أوجينيو تشاكارا 70 ضربة، مقابل 74 ضربة لصاحب المركز الثاني باتريك ريد.

ويشارك في البطولة أفضل 70 لاعباً من المتاحين للمشاركة وفق التصنيفات، على أن ينتقل أصحاب المراكز الـ50 الأولى فيها إلى بطولة جولة دي بي ورلد الختامية، التي يسدل بها الستار على الموسم.