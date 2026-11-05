مشاركون.. أديبك 2026 يفتح فرصاً استثمارية جديدة لشركات الطاقة والغاز العالمية

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أكدت الشركات المشاركة تحت مظلة " أديبك 2026" أن هذا الحدث يعد منصة عالمية وفرت لها فرص استثنائية لزيادة فرصها الإستثمارية في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة ومشاريع النفط البحرية.

وقال مهند كريم المدير العام لشركة الفنار - الإمارات ، للأفرع في الإمارات وقطر وسلطنة عمان , في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الفنار عرضت من خلال مشاركتها للمرة الأولى في أديبك اختصاصها في مجال صناعة وإنتاج حلول الطاقة, وقدراتها في مجال التصنيع محليا وعالميا.

وأضاف أن الحلول التي تقدمها الشركة تتماشى مع توجه دولة الإمارات للطاقة النظيفة وهذا يدفعهم إلى زيادة منتجاتهم محلياً و يلاقي إهتماماً واسعاً من كل القطاعات و بالأخص قطاع الطاقة و النفط.

وأكد حرصهم على المشاركة في أديبك و التي تمثل لهم منصة عالمية للفرص الإستثنائية في التواجد بالسوق الإماراتية لزيادة فرصهم الإستثمارية و التصنيع المحلي و تطوير المنتجات كما تتيح خلق فرص للشراكات والتواصل مع العملاء المحليين والعالميين.

من جانبه قال عبد الرزاق سعيد المدير الإقليمي لشركة الصين لهندسة النفط البحرية التابعة للمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري, أن الشركة متواجدة في الإمارات منذ 2013.

وأشار إلى أن لهم فروع في الإمارات والسعودية وقطر موضحا أنهم شركة متخصصة في أعمال المقاولات والتصميم والتشغيل والتركيب والمشتريات لمشاريع الغاز والنفط البحري.

وأضاف أن ما يميز مشاركة الشركات في أديبك هو زيادة رصيدها من الفرص الجديدة بعد كل مشاركة, لافتا إلى حرصهم على تكرار مشاركتهم على مدار سنوات لأن أدبيك هو أكبر حدث يجمع الشركات التي تعمل في مجال الطاقة والبترول والذي يتيح لهم فرص للقاء العملاء وعقد الإجتماعات خاصة مع شركة أدنوك وهو ما يوفر لهم فرصة شرح تطلعات و رؤية شركتهم للمستقبل و طموحاتهم في الحصول على المزيد من المشاريع في دولة الإمارات , خاصة أن الشركة بالإضافة إلى فرعها في أبوظبي تسعى إلى مزيد من الإنتشار و توسيع نطاق أعمالها.

وأكد أن خبرتهم واسعة تمتد لسنوات و مشاريعهم كذلك تأتي في مجال صيانة و تشغيل الآبار البحرية للشركات التي لديها توجه لزيادة سعة الإنتاج مشيرا إلى أن لديهم حاليا خطط لمشاريع مستقبلية.