"مبادلة كابيتال" تتيح إستراتيجيات استثمارية في الأسواق الخاصة عبر منصة "آي كابيتال"

دبي في 5 نوفمبر/ وام / أعلنت "مبادلة كابيتال"، ذراع إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار"، إتاحة استراتيجية استثمارية دائمة في الأسواق الخاصة للمستثمرين المؤهلين عبر منصة "آي كابيتال - iCapital"، المتخصصة عالمياً في التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية البديلة وتعزيز تنويع المحافظ الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وتعتمد الاستراتيجية على صندوق استثماري دائم يوفر نوافذ استرداد فصلية وفق ضوابط محددة، مع التركيز على حماية رأس المال والحد من التقلبات، من خلال توزيع الاستثمارات بين الاستثمارات المشتركة والأولية والثانوية، وإعطاء الأولوية للأصول الناضجة التي تحقق تدفقات نقدية مستمرة.

وتتيح هذه الخطوة لمديري الثروات والمستشارين الماليين وعملائهم الوصول إلى استراتيجيات "مبادلة كابيتال" عبر منصة رقمية متكاملة، توفر أدوات لإدارة دورة حياة الاستثمار وإعداد التقارير والأبحاث، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة في الملكية الخاصة والدين الخاص والعقارات والبنية التحتية وصناديق التحوط.

وقال ماكس فرانزيتي، رئيس قسم الحلول في "مبادلة كابيتال"، إن أسواق الشرق الأوسط وآسيا تشهد نمواً غير مسبوق في الطلب على الاستثمارات في الأسواق الخاصة، مشيراً إلى أن التعاون مع «آي كابيتال» يوفر منصة تقنية متطورة تتيح تلبية هذا الطلب بكفاءة وعلى نطاق واسع.

من جانبه، أكد بروكس إنتويستل، رئيس الشؤون الدولية وعضو اللجنة الإدارية في "آي كابيتال"، أن إتاحة استراتيجيات "مبادلة كابيتال" عبر المنصة تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الشركة في الشرق الأوسط، وتوسيع وصول المستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة إلى الفرص الاستثمارية البديلة، بالاعتماد على بنية تكنولوجية متكاملة وحلول تشغيلية قابلة للتوسع.

ويأتي هذا التعاون في ظل تنامي الاهتمام بالاستثمارات البديلة في المنطقة، وتوجه المؤسسات المالية نحو توظيف الحلول الرقمية لتسهيل الوصول إلى الأسواق الخاصة وتطوير أدوات إدارة المحافظ الاستثمارية.

يُذكر أن "آي كابيتال" عززت حضورها الإقليمي بافتتاح مكتب في أبوظبي وحصولها على ترخيص من أبوظبي العالمي، إلى جانب توسيع خدماتها في مجال الاستثمارات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.