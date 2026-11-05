"دبي للسلع المتعددة" يستضيف بطولة الإمارات للأيروبريس لتعزيز ثقافة القهوة المختصة

دبي في 5 نوفمبر/ وام / يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة النسخة العاشرة من بطولة الإمارات للأيروبريس، خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الحالي في برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، بمشاركة 252 متسابقاً من مختلف إمارات الدولة السبع، للتنافس على لقب بطل الإمارات والتأهل إلى بطولة العالم للأيروبريس، المقررة في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك في 6 ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة تحت شعار “متحدون وأقوياء”، بتنظيم من شركة “موكا 1450” المتخصصة في القهوة المختصة، بالتعاون مع بطولة العالم للأيروبريس، بهدف دعم المواهب وتطوير مهارات تحضير القهوة المختصة، وتعزيز التواصل بين العاملين في القطاع.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن القهوة من أكثر المشروبات استهلاكاً والسلع تداولاً في العالم، إذ يتجاوز استهلاكها اليومي ملياري كوب، فيما تُقدَّر القيمة السنوية لقطاع القهوة بنحو 200 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يواصل التزامه بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لتجارة القهوة، من خلال ربط أسواق الإنتاج بمراكز الاستهلاك، بالاستناد إلى ما يوفره مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وقنوات للوصول إلى الأسواق العالمية.

واشار إلى أن النسخة العاشرة من بطولة الإمارات للأيروبريس تأتي تجسيداً لهذا الالتزام، واحتفاءً بالإبداع والحرفية وثقافة القهوة المزدهرة في مختلف الإمارات السبع.

من جانبه، قال غارفيلد كير، الرئيس التنفيذي لشركة “موكا 1450”، الجهة المنظمة لبطولة الإمارات للأيروبريس إن دولة الإمارات تتبوأ مكانة الصدارة عالمياً بوصفها وجهةً رائدةً لعشاق القهوة، وهو ما تعكسه بطولة الإمارات للأيروبريس، التي تُعد أكبر مسابقة للقهوة في العالم من حيث عدد المشاركين، بما يؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها الدولة على خريطة قطاع القهوة العالمي.

وتُقام منافسات البطولة على مرحلتين من التصفيات الإقليمية، تتبعهما النهائيات الوطنية، بمشاركة 36 متسابقاً من كل إمارة. وتنطلق المنافسات في 12 نوفمبر بالجولة الإقليمية الأولى، التي تجمع 144 متسابقاً يمثلون إمارات أبوظبي ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين، على أن تُستكمل التصفيات في 13 نوفمبر بالجولة الثانية، بمشاركة 108 متسابقين من دبي وعجمان والفجيرة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل إمارة إلى النهائيات الوطنية، المقرر إقامتها في 14 نوفمبر، ليتنافس 21 متسابقاً على انتزاع لقب بطل الإمارات للأيروبريس، ونيل شرف تمثيل الدولة في بطولة العالم.

وتفتح البطولة أبوابها أمام الجمهور مجاناً، حيث تنطلق المنافسات يومياً في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال “مركز القهوة” التابع له، جهوده الرامية إلى دفع عجلة نمو قطاع القهوة وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، عبر توفير خدمات متكاملة تشمل المعالجة والتحميص والتخزين والحلول اللوجستية.

ويُعد “مركز القهوة” ركيزةً أساسيةً ضمن منظومة السلع المتكاملة التي يحتضنها مركز دبي للسلع المتعددة، إذ يُسهم في ربط المنتجين والتجار من مختلف أنحاء العالم بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يُرسّخ مكانة دبي بوابةً استراتيجيةً ومحوراً عالمياً رائداً لتجارة القهوة.