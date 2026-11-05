محمد بن راشد يشهد تكريم الجهات والقيادات والكفاءات الفائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تكريم الجهات الحكومية والقيادات والكفاءات الفائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، وذلك خلال الحفل الذي نظمته حكومة دولة الإمارات.

كما حضر التكريم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ، والوزراء وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية، حيث شهد الحفل تكريم الجهات الاتحادية التي حققت إنجازات نوعية في تطوير الأداء الحكومي، والقيادات والكوادر الوطنية التي قدمت نماذج متميزة في العمل والعطاء، إلى جانب أصحاب الإنجازات الاستثنائية والمشاريع التي أسهمت في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: شهدنا اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الأداء الحكومي المتميز 2026.. حيث كرمنا أفضل الجهات الاتحادية الرائدة.. وأفضل المديرين وأفضل التخصصيين في الحكومة الاتحادية.. وكان أجمل ما في الحفل تكريم أخي سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بوشاح محمد بن راشد.. تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة وإسهاماته في مسيرة الدولة عبر عقود طويلة من حياته.

كما قال سموّه: "نبارك لجميع الفائزين فوزهم بجوائز التميز.. والتي بدأناها قبل أكثر من 30 عاماً كمفهوم جديد في بلادنا.. وسنستمر عليها.. لأن التميُّز ليس هدفاً.. بل هو عقليةٌ وثقافة.. عقلية تسعى للكمال لكن لا تصل إليه.. عقلية تعيد باستمرار تعريف النجاح وتمتلك الجرأة للتغيير المستمر والتجربة.. التميز فضيلة من فضائل الحكومة الرشيدة".

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الحفل سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، بمنحه "وشاح محمد بن راشد"، تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته البارزة في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير مؤسساتها، وخدمته للوطن على مدى عقود، وذلك خلال حفل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026.

ويأتي تكريم سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان تقديراً لدوره الوطني خلال مرحلة تأسيس الدولة وبناء مؤسساتها، باعتباره أحد رجالات الإمارات الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسهموا في تنفيذ رؤيته لبناء دولة حديثة، وتطوير قطاعات حيوية شكلت ركائز أساسية لمسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات.

كما كرم سموّه ثلاث جهات حكومية فائزة بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، تقديراً لنجاحها في ترسيخ التميز نهجاً مؤسسياً مستداماً، والمحافظة على مستويات متقدمة من الأداء والتطوير المستمر، وفازت بها كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية.

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ضمن الفئات المؤسسية الرئيسية الجهات الفائزة بجائزة الجهة الاتحادية وشمل التكريم كلاً من جائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف وفازت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أقل من 500 موظف وفازت بها وزارة الاقتصاد والسياحة، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أكثر من 500 موظف وفازت بها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أقل من 500 موظف وفازت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وجائزة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء فئة الوزارات وفازت فيها كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع، كما شمل التكريم جائزة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء فئة الهيئات وفازت بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الجهات الحكومية الفائزة بالجوائز المؤسسية الفرعية، والتي شملت جائزة أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها وفازت بها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، جائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية وفازت بها وزارة الداخلية، وجائزة أفضل جهة في القيمة المميزة وفازت بها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين وفازت بها وزارة العدل، جائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل وفازت بها كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وجائزة أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل وفازت بها وزارة الخارجية، وجائزة أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفازت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وشمل تكريم سموّه أيضاً مشروعين ضمن فئة التكريم الخاص للمشاريع، تقديراً لما حققته المشاريع من أثر وطني ملموس وإسهامات في تحقيق أولويات دولة الإمارات، وحازت الجائزة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن مشروع اصنع في الإمارات، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع البرنامج الوطني «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق إنجازات متميزة في مختلف القطاعات.

وكرّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء، لأفضل وكيل وزارة، وأفضل مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد، وأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل مدير تنفيذي، وأفضل مدير إدارة، وشمل التكريم كلاً من وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف شاب وفاز به النقيب سلطان محمد النعيمي، من وزارة الداخلية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف في وظائف المستقبل وفاز به عبدالله طلال الحمادي، من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي وفاز به عبدالله غلوم البستكي، من الهيئة الاتحادية للضرائب.

كما كرم سموه بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة وحصل عليه سعادة م. شريف سليم العلماء، من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام حصلت عليه سعادة فاطمة عبدالله الجابري، من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد حصل عليه سعادة د. محمد الحمادي، من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي حصل عليه سعادة عبدالله أحمد النقبي، من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير إدارة وحصل عليه كل من العقيد محمد عبدالله ابوشهاب، من وزارة الداخلية، والعقيد محمد عبدالله بورحيمه، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

كما كرّم سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء لأفضل سفير، وأفضل سفيرة، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل طبيب، وأفضل مدير اتصال حكومي، وأفضل موظف سعادة المتعاملين، وأفضل موظف متخصص وحاز الجوائز كل من وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل سفير، حصل عليه سعادة أحمد وهيب العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل سفيرة، حصلت عليه سعادة الدكتورة الصغيرة وبران حمد الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية باراغواي، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، وفازت به ميمونة هاشم المعيني، مديرة مجمع زايد التعليمي – دبي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم فازت به إيمان محمد الخوري، مدرسة مدينة الرياض – أبوظبي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، وفازت به د.نورة سالم مرزوق، طبيب ممارس عام بمستشفى القاسمي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير اتصال حكومي، وفازت به عفراء محش الهاملي، من وزارة الخارجية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف سعادة المتعاملين، وفاز به علي عبدالكريم من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف متخصص وفازت به فاطمة خليفة العنزي، من الهيئة العامة للطيران المدني.

وتعد جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز أرفع جائزة للتميز الحكومي في دولة الإمارات، وإحدى الركائز الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي، وتهدف إلى تحفيز الجهات والقيادات والكفاءات على تحقيق نتائج نوعية، وتعزيز التنافس الإيجابي، وتبادل أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

وشهدت الدورة التقييمية 2026 مشاركة 30 جهة حكومية اتحادية، وترشح 57 قيادياً و236 موظفاً حكومياً لأوسمة رئيس مجلس الوزراء، فيما شارك أكثر من 130 خبيراً ومقيّماً إماراتياً وعالمياً في عمليات التقييم، واعتمدت الجائزة منهجية تقييم شاملة بزاوية 360 درجة، تركز على النتائج والأثر، وتقيس الأداء من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات.

يذكر أن الجائزة تأتي امتداداً لمسيرة التميز الحكومي التي انطلقت مع تأسيس برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي عام 2006، لتواصل دولة الإمارات تطوير منظومة حكومية متكاملة تقوم على التميز والابتكار والاستباقية، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المجتمع، وترسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية.