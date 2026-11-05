"مدينة الطفولة المبكرة" في الشارقة تفتح أبوابها للأسر في 17 نوفمبر

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام / تنظّم حضانات الشارقة الحكومية التابعة لأكاديمية الشارقة للتعليم بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص "مدينة الطفولة المبكرة" خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الحالي في مركز التميز في الطفولة المبكرة بالمدينة الجامعية في الشارقة وذلك ضمن مشاركة الإمارة في النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة الذي أطلقته وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ويُقام على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً» ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة.

وتقدّم فعالية "مدينة الطفولة المبكرة" تجربة مجتمعية متكاملة تجمع الأطفال وأسرهم في مدينة تفاعلية تضم أجنحة ومناطق متخصصة في جوانب نمو الطفل وتعلّمه وصحته ورفاهه بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وصُممت المدينة لتجسيد أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية ورياضية وبرامج توعوية وتدريبية للأسر والمربين وتسعى الفعالية إلى تعزيز فهم المجتمع لاحتياجات الطفل في هذه المرحلة، وإبراز دور الأسرة والبيئة التربوية في تنمية قدراته، ودعم صحته ورفاهه، وإرساء أسس تعلّمه ونموه المتكامل.

وتشمل الفعالية أنشطة تعليمية قائمة على اللعب والاستكشاف وتجارب رياضية وحركية لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز روح المشاركة والتعاون لديهم إلى جانب ورش الطهي التفاعلية وأنشطة التوعية بالصحة والسلامة المرورية فضلاً عن ورش وجلسات واستشارات متخصصة تتيح لأولياء الأمور اكتساب معارف وممارسات تدعم نمو أطفالهم وتعلّمهم في السنوات الأولى.

وتهدف "مدينة الطفولة المبكرة" إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل وترسيخ دور الأسرة شريكاً أساسياً في تنشئته ورعايته من خلال تقديم تجارب تجمع بين التعلّم والمتعة وتساعد الأهالي على تحويل المعارف المكتسبة إلى ممارسات يومية تسهم في دعم نمو أطفالهم ورفاههم.

وتدعو أكاديمية الشارقة للتعليم الأسر وأولياء الأمور إلى زيارة «مدينة الطفولة المبكرة» برفقة أطفالهم والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.