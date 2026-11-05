القنصل التونسي العام بالنيابة يزور معارض ملتقى الشارقة للخط

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام / زار سعادة محمد وائل الخماسي القنصل التونسي العام بالنيابة لدى الدولة معارض ملتقى الشارقة للخط المقامة في ساحة الخط بمنطقة قلب الشارقة وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين.

واصطحب محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة مدير ملتقى الشارقة للخط القنصل التونسي العام بالنيابة والوفد المرافق له في جولة شملت معارض الملتقى في كلٍّ من متحف الشارقة للخط وبيت الخزف وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية ومركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة ودار الندوة حيث اطّلعوا على أبرز الأعمال الفنية والخطية المشاركة.

كما شملت الجولة معارض المكرّمين الثلاثة في الملتقى وهم: علي الحمادي من الإمارات وخليفة الشيمي من مصر وبلعيد حميدي من المغرب حيث تعرّف القنصل والوفد المرافق له إلى أبرز أعمالهم ومقتنياتهم الفنية وما تجسّده من تجارب إبداعية متنوّعة في فن الخط العربي.

وتعرّف القنصل التونسي العام بالنيابة على معرض "أسرتي جنتي" المقام في جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية والذي يضم أعمال 11 فناناً وفنانة من الإمارات في مشهد فني عكس ثراء مدارس الخط العربي وتنوّع اتجاهاته الجمالية.

كما استمع الوفد الزائر لشرحاً وافياً حول الأعمال الفنية التي تزيّن جداريات ساحة الخط ومرافقها و تنوّعها في الأساليب والاتجاهات الجمالية.

كما تابع جانباً من ورشة فنية متخصصة في الزخرفة الإسلامية ينظّمها مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة بمشاركة مجموعة من طلبة المركز ضمن البرنامج المصاحب للملتقى.

وأعرب الخماسي عن تقديره لما تشهده الشارقة من اهتمام متواصل بفنون الخط العربي مؤكداً أن هذا الفن يمثّل ركناً أصيلاً من أركان الحضارة العربية والإسلامية وعمق إرثها الجمالي والثقافي.

وثمّن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجهود سموّه في دعم الحراك الثقافي والفني العربي وتعزيز حضوره على المستويات المحلية والعربية والدولية مشيراً إلى أن هذه الرؤية أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة ثقافية رائدة تحتضن الفنون وتوفّر بيئة حاضنة للإبداع وتستقطب المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق جولته بين معارض ساحة الخط اطّلع القنصل التونسي العام بالنيابة على باقة من الأعمال الفنية التي أبدعها فنانون من مختلف دول العالم معرباً عن إعجابه بما تضمه من تجارب فنية رفيعة المستوى وما تكشف عنه من ثراء في الرؤى والأساليب التشكيلية فضلاً عن المستوى التنظيمي المتميز للملتقى وما يعكسه من عناية بالتفاصيل وجودة في تقديم الأعمال والتجارب الفنية.

وأشاد الخماسي بالدور الثقافي والحضاري الذي يضطلع به ملتقى الشارقة للخط برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لافتاً إلى إسهاماته المتواصلة منذ انطلاقته في بناء مشهد فني متخصص يُعنى بفن الخط العربي وتعزيز حضوره في المحافل الثقافية والفنية الدولية إلى جانب دوره في دعم الخطاطين والفنانين وإتاحة المنصات أمام الأجيال الجديدة لإبراز مواهبها وتطوير تجاربها.

وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية وما تشهده من تطور متواصل في مجالات التعاون والتواصل على مختلف المستويات خاصة في المجال الثقافي الذي يحظى باهتمام مشترك من البلدين انطلاقاً من إيمانهما بدوره في تعزيز التقارب الحضاري وتبادل الخبرات والإبداع.