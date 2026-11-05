شرطة الشارقة تعزز وعي الأطفال بإصدارات تفاعلية في معرض "الكتاب الـ45"

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام / تسجل القيادة العامة لشرطة الشارقة مشاركة متميزة في النسخة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من خلال باقة متنوعة من الإصدارات المعرفية والتوعوية التي تركز بصورة أساسية على الطفل والناشئة وتسعى إلى ترسيخ الثقافة المرورية والأمنية والمجتمعية لديهم بأساليب تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه.

وأكد الرائد سعود الشيبه من القيادة العامة لشرطة الشارقة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المشاركة هذا العام تولي اهتماماً خاصاً بالطفل عبر إصدارات صُممت لتقديم المعلومات التوعوية بأسلوب مبسط وجاذب إلى جانب الألعاب التفاعلية والقصص والأنشطة التي تسهم في إيصال الرسائل الأمنية والمرورية إلى الأطفال وتعزيز وعيهم منذ الصغر بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم في المستقبل.

وأشار إلى أن جناح القيادة يضم كذلك مجموعة من الإصدارات المتخصصة الموجهة إلى العاملين والمهتمين بالمجال الشرطي والقانوني بما توفره من معلومات ومعارف تسلط الضوء على مختلف الجوانب الشرطية وتطوراتها.

وأوضح أن الإقبال على الجناح شهد تفاعلاً لافتاً خلال اليومين الأولين من المعرض ولا سيما من الأطفال مؤكداً أن هذا الاهتمام يعكس أهمية تقديم المحتوى التوعوي بأساليب مبتكرة تساعد على ترسيخ المعلومات في أذهان الناشئة مع توقعات بزيادة أعداد الزوار خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن من أبرز الإصدارات التي تعرضها القيادة مجلة «الشرطي الصغير» التي تستهدف الأطفال والناشئة من خلال القصص والألعاب التفاعلية والأنشطة التثقيفية إلى جانب مجلة "الشرطي" المعنية بالشؤون الشرطية وأحدث المستجدات في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

كما يبرز ضمن المشاركة مجلد "الفكر الشرطي" الذي يوثق مسيرة معرفية ممتدة منذ عام 1992 وحتى اليوم ويقدم مادة متخصصة ترصد تطور الموضوعات والقضايا الشرطية على مدار سنوات بما يجعله مرجعاً مهماً للباحثين والمختصين والمهتمين بالشأن الأمني.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة زوار المعرض إلى زيارة جناحها والاطلاع على إصداراتها والاستفادة من محتواها مشيرة إلى إمكانية التعرف على الإصدارات المتاحة والتواصل للحصول عليها من خلال القيادة أو عبر موقعها الإلكتروني.