اختتام الأسبوع الأول من برنامج تأهيل القضاة المساعدين ووكلاء النيابة المساعدين بالشارقة

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام / اختتم معهد الشارقة للعلوم القضائية الأسبوع الأول من برنامج إعداد وتأهيل الدفعة الأولى من القضاة المساعدين ووكلاء النيابة المساعدين الذي يمتد أربعة أشهر للقضاة المساعدين وستة أشهر لوكلاء النيابة المساعدين بهدف تأهيل كوادر قضائية وطنية تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة ومسؤولية.

وشمل الأسبوع الأول تدريباً تأسيسياً مشتركاً خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الحالي جمع بين المعارف القانونية والتطبيقات القضائية مع التركيز على ترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية المهنية.

وأكدت سعادة القاضي الدكتورة سلامة راشد الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي أهمية البرنامج في إعداد جيل جديد من الكفاءات القضائية الوطنية من خلال منظومة تدريبية متكاملة تربط المعرفة القانونية بالتطبيق العملي وتعزز جاهزية المنتسبين لأداء مهامهم والالتزام بالقيم المهنية التي يقوم عليها العمل القضائي.

ويأتي البرنامج ضمن جهود مجلس القضاء بإمارة الشارقة لإعداد وتأهيل الكوادر القضائية الوطنية بما يسهم في تطوير منظومة العدالة والارتقاء بجودة الأداء القضائي في الإمارة.