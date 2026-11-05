"مياه وكهرباء الإمارات": نمو إنتاج الطاقة النظيفة في أبوظبي بأكثر من 1000%

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات أن إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في إمارة أبوظبي من مصادر الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح، سجل نمواً تجاوز 1000% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، في مؤشر يعكس نجاح خطة انتقال الطاقة في الإمارة.

وأوضحت الشركة أن هذا النمو جاء نتيجة نهجها في التخطيط طويل المدى لقدرات الإنتاج، ونجاحها في دمج مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن منظومة الطاقة في أبوظبي، حيث أسهم التشغيل التدريجي للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، خلال الفترة من 2020 إلى 2024، في توفير مصدر مستدام للطاقة الأساسية الخالية من الانبعاثات، إلى جانب توسعة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة عبر مشاريع استراتيجية، من أبرزها محطتا الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ونور أبوظبي، اللتان تعدان من أكبر محطات الطاقة الشمسية المستقلة على مستوى العالم.

وكشفت أحدث البيانات التشغيلية المجمعة لدى الشركة أن مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة تمثل حالياً نحو 46% من إجمالي إنتاج الكهرباء في أبوظبي، مقارنة بأقل من 5% في عام 2020، فيما ارتفع إنتاج الكهرباء من هذه المصادر إلى أكثر من 49,300 جيجاواط ساعة في عام 2025، مقابل نحو 4,100 جيجاواط ساعة في عام 2020.

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إن حجم التقدم الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية يؤكد أهمية نهج الشركة في التخطيط طويل المدى، وتطوير محفظة متكاملة ومتنوعة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأضاف أن دمج الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع ضمن منظومة الكهرباء يسهم في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية، مع الحفاظ على موثوقية وأمن إمدادات الكهرباء اللازمة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكداً مواصلة العمل على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة والنظيفة، وزيادة مرونة النظام الكهربائي بما يضمن استدامة منظومة الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات.

وأكدت الشركة أن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي للطاقة النظيفة 2035، ويسهم في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يعزز مكانة أبوظبي العالمية في قيادة جهود التحول في قطاع الطاقة.