فائزون: جائزة محمد بن راشد 2026 تعزز الابتكار وكفاءة الجهات الحكومية الاتحادية

دبي في 5 نوفمبر/ وام / أشاد مسؤولون في جهات حكومية اتحادية فائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، بدور الجائزة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار وتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدين أنها تجسد رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية، وتشكل حافزاً لمواصلة تطوير الخدمات الحكومية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة، بما يلبي تطلعات المجتمع ومتطلبات المستقبل.

وأكدوا، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش حفل تكريم الفائزين بالجائزة، أن الإنجازات المحققة تمثل ثمرة جهود فرق العمل والمبادرات التطويرية والمشاريع التحولية التي نفذتها الجهات الاتحادية، مشيرين إلى أن الفوز يضاعف مسؤولية المحافظة على مستويات التميز، ومواصلة الابتكار وتطوير التشريعات والخدمات الحكومية، وتأهيل القيادات المستقبلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء واستدامة الإنجازات.

وأكد سعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول بوزارة الطاقة والبنية التحتية، أن فوزه بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، يمثل مصدر فخر واعتزاز وشرف كبير، ويضاعف المسؤولية لمواصلة تحقيق الإنجازات وتعزيز ريادة دولة الإمارات.

وقال إن القيادة الرشيدة علمت أبناء الإمارات أن الطموح لا يتوقف عند تحقيق الإنجازات، بل يتواصل سعياً إلى المركز الأول، مشيراً إلى أن المحافظة على القمة تتطلب مواصلة العمل والابتكار في ظل التنافسية العالية التي تتميز بها حكومة دولة الإمارات.

وأوضح أن تشكيل التحالف العالمي لرفع كفاءة استهلاك الطاقة يُعد من أبرز المبادرات التي عملت عليها الوزارة، بهدف تعزيز الدور القيادي لدولة الإمارات في دعم الحكومات، لا سيما في دول الجنوب العالمي، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال السياسات والتشريعات المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة، بما يسهم في تعزيز أثر هذه المبادرة على المستوى العالمي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن إعداد الصفين الثاني والثالث من القيادات وتأهيل قادة المستقبل يمثلان أولوية رئيسية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية والبناء على الإنجازات المحققة، بما يعزز مسيرة التميز الحكومي ويرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات.

من جانبه، أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن فوز الهيئة بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات التي تضم أقل من 500 موظف، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، يمثل مصدر فخر واعتزاز ومحطة مهمة في مسيرتها، ويعكس نتائج المبادرات التي نفذتها، ويجسد التزام حكومة دولة الإمارات بمواصلة نهج التميز في العمل الحكومي.

وأشار إلى أن الجائزة تشكل حافزاً لتعزيز التنافس الإيجابي بين الجهات الاتحادية، وترسيخ ثقافة التميز بوصفها ممارسة فعلية لدى الموظفين، تتجاوز المفهوم النظري إلى التطبيق العملي في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وأوضح أن الهيئة نفذت مجموعة من المبادرات التطويرية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية واستدامتها، من أبرزها إطلاق مساعد الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي، الذي يقدم أكثر من 100 خدمة، ويستفيد منه أكثر من 50 ألف موظف في الحكومة الاتحادية.

وأضاف أن هذه المبادرات تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي، وتطوير منظومة الموارد البشرية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين على مستوى الهيئة والجهات الاتحادية، مؤكداً مواصلة الهيئة تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتمكين الموظفين من مواكبة التحولات المستقبلية، لا سيما التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن فوز الوزارة بجائزة الجهة الاتحادية الأكثر تحسناً في الأداء، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، جاء ثمرة لمجموعة من المشاريع التحولية التي أطلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وشملت الطلبة والمعلمين والإداريين والموظفين، بهدف تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى أدائها.

وأوضح أن الوزارة أطلقت خلال العامين الماضيين عدداً من المشاريع التحولية الجذرية، من أبرزها مشروع «نوفا»، الذي يستهدف إحداث تحول في الفكر القيادي وأساليب إدارة المنظومة التربوية، مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير آليات العمل في القطاع التعليمي، إلى جانب مشروع «الصدارة»، الهادف إلى تأهيل القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم، وتطوير قدراتها لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن «الميثاق الوطني للتعليم» يُعد من أهم المشاريع التي أطلقتها الوزارة، باعتباره بوصلة التعليم في دولة الإمارات، إذ يركز على مسارات أساسية تشمل تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ السمات المستهدفة لدى الطلبة، وتنمية المهارات الأساسية ومهارات المستقبل.

وأكد سعادة الدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الأوقاف والزكاة في الهيئة العامة لشؤون الوقف والزكاة، أن فوز الهيئة ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، يمثل مسؤولية إضافية لمواصلة تطوير الأداء المؤسسي وضمان استدامة التميز، مشيراً إلى أن التميز ليس محطة للوصول، وإنما رحلة مستمرة تتطلب الابتكار والتطوير ومواكبة متطلبات المستقبل.

وأوضح أن تطبيق منظومة التميز الحكومي «GEM 2.0» أسهم في تطوير آليات العمل وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يدعم تطلعات الهيئة إلى الريادة واستدامة التميز في تقديم خدماتها لمجتمع دولة الإمارات والمتعاملين معها في مجالات الشؤون الإسلامية والثقافة الإسلامية والأوقاف والزكاة والحج.

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى الابتكار محركاً أساسياً للتطوير في مختلف مجالات عملها، لافتاً إلى أنها تمتلك أكثر من 25 مصنفاً فكرياً محفوظاً بوصفها ملكية فكرية، ما يعكس اهتمامها بتطوير الحلول والمبادرات المبتكرة.

وأكد أن الفوز بالجائزة يشكل حافزاً لمواصلة العمل نحو استدامة التميز، مستنداً إلى جهود فرق العمل في الهيئة ودعم قيادتها، ومعرباً عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وقال سعادة الدكتور عبدالله سليمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بوزارة العدل، إن فوز الوزارة بجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، يمثل ثمرة جهود متواصلة في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، ويعزز مسؤولية الوزارة في مواصلة تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات أفراد المجتمع.

وأضاف أن هذا الإنجاز يجسد جهود فريق عمل وزارة العدل، بقيادة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، الذي آمن بأن التميز مسؤولية يومية ونهج مستدام في العمل، مشيداً بجهود جميع العاملين في الوزارة وإسهاماتهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار إلى أن الفوز بالجائزة ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتصميمها بما يلبي احتياجات الإنسان.