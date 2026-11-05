وزيرة التربية: جائزة أفضل تحسن بالأداء تؤكد تطوير منظومة التعليم الوطنية

دبي في 5 نوفمبر/ وام / أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تمثل محطة مهمة لتقييم الإنجازات ومواصلة تطوير الأداء المؤسسي، وحافزاً لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على جودة الخدمات وحياة أفراد المجتمع.

وأعربت معاليها عن اعتزازها بفوز وزارة التربية والتعليم بجائزة أفضل جهة تحسناً في الأداء ضمن فئة الوزارات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يجسد الجهود المتواصلة التي بذلتها فرق العمل في الوزارة خلال الفترة الماضية، ويعكس التقدم المحرز في مسيرة تطوير منظومة التعليم الوطنية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

وأكدت أن هذا التكريم يشكل دافعاً لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز ثقافة التميز والتحسين المستمر، والبناء على الإنجازات المحققة بما يسهم في تطوير الخدمات التعليمية وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في الميدان التربوي.

وهنأت معاليها ميمونة الجوهري المعيني، من مجمع زايد التعليمي في البرشاء بدبي، بمناسبة فوزها بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، وإيمان محمد الخوري، من مدرسة مدينة الرياض في أبوظبي، لفوزها بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم.

وأشادت معاليها بالجهود المتميزة للفائزتين وإسهاماتهما في تطوير البيئة التعليمية وتعزيز جودة الممارسات التربوية، مؤكدة أن تكريمهما يمثل مصدر فخر للقطاع التعليمي، ويعكس أهمية الكفاءات التربوية في دعم مسيرة التعليم وإعداد الأجيال للمستقبل.

وشددت معاليها على أن التميز في الأداء يمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مضاعفة الجهود وتطوير أساليب العمل، بما يواكب تطلعات الدولة نحو منظومة تعليمية أكثر كفاءة وجودة، ويحقق أفضل النتائج للطلبة والمجتمع.