"وكيل وزارة الداخلية" يترأس وفد الإمارات في اجتماع وكلاء داخلية التعاون بالبحرين

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / ترأس سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين الشقيقة، تحضيراً للاجتماع الـ43 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي المشترك، إلى جانب استعراض نتائج أعمال اللجان المختصة، ومتابعة مستجدات الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.