شؤون البلديات وجامعة الذيد تعززان التشجير والاستدامة بفعالية بيئية مشتركة

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام / نظمت دائرة شؤون البلديات بالتعاون مع جامعة الذيد فعالية بيئية ضمن فعاليات أسبوع التشجير تضمنت زراعة وتوزيع عدد من الشتلات الزراعية بهدف تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التشجير بين أفراد المجتمع وتشجيع الطلبة على تبني الممارسات المستدامة بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على الموارد الطبيعية في إمارة الشارقة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود دائرة شؤون البلديات الرامية إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية وترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية والمجتمعية ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأكد سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات أن أسبوع التشجير يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً بالمبادرات التي تسهم في زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على الموارد الطبيعية انسجاماً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

من جانبه أوضح الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات أن تنظيم الفعالية بالتعاون مع جامعة الذيد يعكس حرص الدائرة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية وإشراك الطلبة في المبادرات البيئية مؤكداً أهمية زراعة وتوزيع الشتلات في نشر ثقافة التشجير وتشجيع الممارسات المستدامة بين أفراد المجتمع.

وشهدت الفعالية تنفيذ أنشطة مرتبطة بالتشجير إلى جانب توزيع عدد من الشتلات الزراعية بهدف تشجيع المشاركين على الاهتمام بالزراعة وتعزيز معرفتهم بأهمية الأشجار والنباتات في المحافظة على التوازن البيئي بما يعكس أهمية التعاون بين دائرة شؤون البلديات وجامعة الذيد في تنفيذ المبادرات البيئية والتوعوية ونشر ثقافة الاستدامة وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة لدى مختلف فئات المجتمع.