مكتب شؤون المواطنين في عجمان ينظم مبادرة "دام الأمان وعاش العلم"

عجمان في 5 نوفمبر/ وام / نظم مكتب شؤون المواطنين في عجمان مبادرة "دام الأمان وعاش العلم"، احتفاء بيوم العلم، للعام الثالث على التوالي.

وجرى توزيع العلم على المواطنين في مجالس الأحياء بمختلف أنحاء الإمارة، فيما تم توزيع العلم على كبار المواطنين في مركز اسعاد كبار المواطنين بعجمان، بما يتيح لهم المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، ويعزز حضور العلم الإماراتي بين مختلف فئات المجتمع، تعبيراً عن الاعتزاز براية الاتحاد وما تمثله من معان راسخة في وجدان أبناء الإمارات.

ويحرص مكتب شؤون المواطنين على تنظيم مبادرة توزيع العلم سنوياً تزامناً مع يوم العلم، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء للوطن وقيادته الحكيمة، وإشراك أفراد المجتمع في الاحتفاء بهذه المناسبة التي تجسد روح الاتحاد، وتعكس التفاف وتلاحم أبناء الإمارات حول راية واحدة.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في عجمان، أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء، ويجتمع فيها أبناء الإمارات للاحتفاء براية الاتحاد التي تمثل رمزاً للوحدة والسيادة والإنجاز، وتعكس ما يجمع أبناء الوطن من قيم راسخة وولاء للقيادة الرشيدة.

وأضاف أن تنظيم مبادرة "دام الأمان وعاش العلم" للعام الثالث على التوالي يأتي انطلاقاً من حرص المكتب على تعزيز المشاركة المجتمعية في المناسبات الوطنية، وتعزيز ارتباط الأجيال برموز الوطن وتاريخه، وغرس قيم المواطنة في نفوسهم، مشيراً إلى أن المبادرة تتيح لأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم التعبير عن اعتزازهم بعلم الدولة ورمز وحدته.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي إن توزيع العلم على كبار المواطنين يأتي تقديراً لمكانتهم وتعبيراً عن الاعتزاز بدورهم في مسيرة بناء الدولة، مؤكداً أن الاحتفاء بيوم العلم يمثل فرصة لتجديد العهد بمواصلة العمل من أجل رفعة الإمارات وتعزيز مسيرتها التنموية، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

وينظم مكتب شؤون المواطنين في عجمان مبادرات دورية في المناسبات الوطنية والمجتمعية، بهدف تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، وترسيخ قيم الانتماء للوطن.