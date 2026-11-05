هيئة بيئة رأس الخيمة تزرع أشجاراً محلية احتفاءً بأسبوع التشجير

رأس الخيمة في 5 نوفمبر/ وام / نظمت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة فعالية لزراعة الأشجار المحلية، تزامناً مع أسبوع التشجير، بهدف زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الوعي المجتمعي بدور التشجير في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتضمنت الفعالية، التي شارك فيها ممثلون عن الهيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة وأفراد المجتمع، زراعة مجموعة من الأشجار المحلية الملائمة لطبيعة المنطقة، بما يسهم في دعم التوازن البيئي وتعزيز الاستدامة.

وأكدت المهندسة موزة المهيري، مساعد المدير العام بالهيئة، حرص الهيئة على دعم المبادرات التي تسهم في توسيع الرقعة الخضراء وترسيخ ثقافة التشجير بوصفها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، مشيرةً إلى أهمية مشاركة أفراد المجتمع في جهود حماية البيئة.

واستمعت خلال الفعالية إلى ملاحظات أفراد المجتمع ومقترحاتهم بشأن تطوير المبادرات البيئية، بما يعزز إسهامهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. /