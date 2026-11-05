بنك دبي التجاري: 95% من العملاء ينجزون معاملاتهم عبر القنوات الرقمية

دبي في 5 نوفمبر/ وام / كشف بنك دبي التجاري أن 95% من عملائه ينجزون معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية، فيما تتم 92% من تفاعلات خدمة العملاء من خلال هذه القنوات، في مؤشر يعكس التقدم الذي أحرزه البنك في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءتها.

وأكد ديراج كونور، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والأعمال في بنك دبي التجاري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في قمة دبي للتكنولوجيا المالية ضمن فعاليات "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي"، أن البنك يواصل خلال عام 2026 الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في استراتيجيته طويلة الأجل، مشيراً إلى تدريب نحو 1300 موظف على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية الكفاءات البشرية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي.

وأوضح أن البنك ينتقل من مرحلة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية إلى تبني تقنيات أكثر تقدماً، تشمل "ميرلين - Merlin" والذكاء الاصطناعي الوكيلي "Agentic AI"، بما يسهم في تطوير العمليات المصرفية وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء، مع الحفاظ على الرقابة البشرية والحوكمة المسؤولة.

وأشار إلى أن البنك يركز خلال العام الحالي على تحويل استثماراته في الابتكار والتحول الرقمي إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تشمل رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة العملاء، لافتاً إلى أن التفاصيل المتعلقة بحجم هذه الاستثمارات تخضع للإفصاحات المالية الرسمية المعتمدة لدى البنك.

وحول خطط عام 2027، أكد كونور أن البنك يتطلع إلى تطوير خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وتخصيصاً واستباقية، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتمويل المفتوح، بما يسهم في تبسيط المعاملات وتوفير تجربة مصرفية أكثر ترابطاً وسلاسة.

وأضاف أن توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيلي يمثل أحد التوجهات المستقبلية للبنك، نظراً لدوره في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز جودة اتخاذ القرار، إلى جانب تمكين الموظفين من التركيز على الخدمات الاستشارية والاحتياجات المالية الأكثر تعقيداً.

وأوضح أن المرحلة المقبلة من التحول المصرفي تتطلب تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني والثقة والخبرة البشرية، مؤكداً أن البنك سيعلن عن الخدمات الجديدة ومواعيد إطلاقها عبر قنواته الرسمية فور اعتمادها.

وفيما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد كونور أن هذا القطاع يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية بنك دبي التجاري، نظراً لدوره في دعم النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الإمارات.

وأشار إلى أن البنك يعمل من خلال منصة "UP by CBD" على تطوير تجربة الخدمات المصرفية للأعمال، عبر تقديم خدمات مالية متكاملة وتبسيط إجراءات فتح الحسابات والانضمام إلى المنصة، بما يتيح لرواد الأعمال والشركات إدارة عملياتهم المالية بكفاءة أكبر.

وأوضح أن المنصة تستفيد من الربط مع الهوية الرقمية الإماراتية "UAE Pass" ورخصة دبي الموحدة "Dubai Unified Licence"، إلى جانب التكامل مع منظومة ريادة الأعمال الأوسع، بما فيها "مقر رواد أعمال دبي - Dubai Founders HQ"، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية ودعم الشركات في مختلف مراحل نموها.