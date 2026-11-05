وزير الدولة للشؤون المالية: تتويج الوزارة بجائزة محمد بن راشد يعزز ريادتها

دبي في 5 نوفمبر/ وام / قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن فوز وزارة المالية بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز وتتويجها بفئة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، يجسد النجاح الملموس لفاعلية النهج الاستراتيجي المتكامل الذي تتبناه الوزارة في تطوير أدائها المؤسسي.

وأضاف معاليه إن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة تتوج الجهود المتواصلة التي بذلتها فرق العمل لترسيخ نموذج عمل مؤسسي يكرس ثقافة الابتكار والمرونة في مختلف القطاعات المالية للحكومة الاتحادية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني".

وقال: نواصل العمل استناداً إلى التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير البنية التشغيلية للمنظومة المالية الاتحادية، وتطبيق أدوات مالية متقدمة ترفع من كفاءة الإنفاق الاستراتيجي وتدعم التنافسية الدولية، مع الحفاظ التام على أعلى معايير الحوكمة والانضباط المالي، وترسيخ التميز المؤسسي كمنهج عمل مستدام يضمن تحقيق الأهداف الوطنية ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.