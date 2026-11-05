تعاون بين "إمارات" و"الفنار للغاز" لتطوير إمدادات الغاز الطبيعي والبنية التحتية في الإمارات الشمالية

دبي في 5 نوفمبر/ وام / وقّعت شركة الإمارات للبترول "امارات" مذكرة تفاهم مع "مجموعة الفنار للغاز"، لبحث وتطوير فرص جديدة في مجال إمدادات الغاز الطبيعي والبنية التحتية المرتبطة بها في الإمارات الشمالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة خدمات الطاقة وتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الاقتصادية والمجتمعات المحلية.

تم توقيع المذكرة على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، بهدف الاستفادة من قدرات "امارات" في إمدادات الغاز والأنشطة التجارية، وخبرات "مجموعة الفنار للغاز" في تطوير البنية التحتية وتشغيلها.

وبموجب المذكرة، تتولى "امارات" تحديد الفرص الاستثمارية والتجارية المحتملة والتواصل مع العملاء لتقييم احتياجاتهم من الغاز، فيما تتعاون مع "مجموعة الفنار للغاز" لتطوير البنية التحتية اللازمة وتشغيلها، بما يشمل إمدادات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المضغوط وأنظمة الغاز المركزية ووصلات خطوط نقل الغاز.

ويركز التعاون على توفير حلول متكاملة لتلبية احتياجات العملاء التجاريين وإمدادات الغاز للمدن، من خلال تطوير المشروعات بدءاً من التخطيط والتصميم والإنشاء وصولاً إلى التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

وقال نبيل بطي بن بطي المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة عمليات الغاز الطبيعي في "امارات"، إن تطور احتياجات الشركات والمجتمعات المحلية من الطاقة يفتح آفاقاً جديدة لتقديم حلول متكاملة لإمدادات الغاز والبنية التحتية، مشيراً إلى أن التعاون مع "مجموعة الفنار للغاز" يسهم في توسيع قدرات الشركة وتحسين كفاءة خدماتها.

وأضاف أن "امارات" تركز على تطوير فرص تحقق قيمة تجارية مستدامة، وتدعم في الوقت ذاته البنية التحتية للطاقة والنشاط الاقتصادي والتنمية في مختلف أنحاء الدولة.

من جانبه، أكد خالد بن سعيد، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الفنار للغاز"، أن خبرات المجموعة في دراسات الجدوى والهندسة والإنشاءات والتشغيل تتكامل مع قدرات "امارات" في إمدادات الغاز وانتشارها التجاري، بما يتيح استكشاف فرص لتطوير بنية تحتية آمنة وموثوقة وفعالة تلبي احتياجات العملاء.

وتأتي المذكرة في إطار استراتيجية "امارات" لتوسيع أعمالها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ودعم تطوير البنية التحتية بما يواكب النمو الاقتصادي والعمراني في دولة الإمارات.