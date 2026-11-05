الداخلية تحصد أربع جوائز في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي 2026

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / حققت وزارة الداخلية إنجازاً جديداً بحصد أربع جوائز ضمن الدورة الثامنة من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2026، خلال حفل التكريم الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي، شملت جائزة مؤسسية رئيسية، وأخرى فرعية، ووسامين من أوسمة رئيس مجلس الوزراء للتميز الوظيفي، في تأكيد لريادتها في العمل الحكومي وتبني الحلول الابتكارية وكفاءة كوادرها البشرية.

وعلى صعيد الجوائز المؤسسية الرئيسية، توجت الوزارة بجائزة "الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز"، التي تعكس نجاحها في ترسيخ منظومة عمل مؤسسية تضمن استمرارية الأداء المتميز.

كما فازت ضمن الجوائز المؤسسية الفرعية بجائزة "أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية"، لجهودها في تطوير مبادرات وحلول تسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات.

وفي فئة الجوائز الوظيفية "أوسمة رئيس مجلس الوزراء"، فاز العقيد محمد عبدالله أبو شهاب السويدي بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير إدارة، فيما حصل النقيب سلطان محمد النعيمي، على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف شاب.