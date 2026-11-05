الاتحاد الأوروبي يدعو لتأمين أنظمة التبريد بعد موجة هجمات سيبرانية

بروكسل في 5 نوفمبر/ وام / أعلنت المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني "ENISA" ويوروبول، أنها تتابع عن كثب سلسلة من الحوادث السيبرانية التي استهدفت أنظمة التبريد التجارية وأجهزة مماثلة في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي منذ 11 أكتوبر 2026.

ودعت الجهات الأوروبية المختصة في بيان مشترك المؤسسات والمنشآت المتضررة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من المخاطر وتأمين الأنظمة المستهدفة، وذلك عقب موجة جديدة من الهجمات وقعت يومي 1 و2 نوفمبر الحالي.

وأكد البيان المشترك أن اتساع نطاق الحوادث يستدعي تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والاستجابة المنسقة على المستوى الأوروبي، مشيراً إلى أن الدول المتضررة باشرت التحقيقات وتقديم الإرشادات اللازمة، فيما تواصل فرق الاستجابة الوطنية والجهات الأوروبية المختصة مراقبة التطورات وتبادل المعلومات.

وفي سياق متصل، ذكّر البيان بالتزامات الشركات المصنعة للأجهزة والبرمجيات، بموجب قانون المرونة السيبرانية الأوروبي، بالإبلاغ عن الحوادث الخطيرة والثغرات الأمنية المستغلة، عبر منصة الإبلاغ الموحدة، اعتباراً من 11 سبتمبر 2026.

وشدد البيان على ضرورة التزام المؤسسات الخاضعة لتوجيه NIS2 بتطبيق تدابير إدارة المخاطر السيبرانية والإبلاغ عن الحوادث المهمة إلى الجهات الوطنية المختصة، مؤكداً استمرار الجهود الأوروبية لتعزيز مبادئ الأمن منذ التصميم والإعدادات الآمنة افتراضياً.

-سر-.