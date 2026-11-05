ريان ملحان يهدي الإمارات أول ذهبية في تاريخ الأولمبياد الشبابية

داكار في 5 نوفمبر/ وام / توّج ريان ملحان، لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة، بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الشباب ضمن دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب "داكار 2026"، بعد فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي مادي سو بنتيجة "2-0"، ليهدي دولة الإمارات أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.

ويُعد هذا الإنجاز الميدالية الثانية للإمارات في تاريخ مشاركاتها بالألعاب الأولمبية للشباب، بعد الميدالية الفضية التي أحرزها الفارس عمر المرزوقي في منافسات قفز الحواجز خلال دورة "بوينس آيرس 2018".

حضر مراسم تتويج البطل الإماراتي كل من سعادة سعيد حمدان النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السنغال، وسعادة محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.