انطلاق مهرجان كلباء الرياضي غداً بجوائز تقارب 350 ألف درهم

كلباء في 5 نوفمبر/ وام / تنطلق غداً النسخة الأولى من "مهرجان كلباء الرياضي" تحت شعار "عش المنافسة.. واستمتع بالتجربة " ويستمر حتى 14 من الشهر الجاري وتصل جوائزه المالية إلى قرابة 350 ألف درهم.

وتقام الفغاليات مقابل مركز كلباء، ومن المنتظر أن يستقطب أكثر من 5000 لاعب ولاعبة من الرياضيين والهواة من خلال برنامج حافل بالبطولات والمنافسات الجماعية والفردية والأنشطة البحرية ومنافسات الألعاب الإلكترونية.

ويوفر المهرجان فرص المشاركة في التحديات المفتوحة أمام مختلف فئات المجتمع وبمشاركة طلاب المدارس والجامعات والعائلات، ويجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة والتفاعل المجتمعي.

وسيشهد حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات وممثلي الجهات والدوائر الحكومية بجانب أعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للدورة، بالإمارة وممثلي الإتحادات الرياضية والأندية ووسائل الإعلام المختلفة.

ويتضمن المهرجان 9 ألعاب رياضية ونشاطين رياضيين مجتمعين، وتشمل الألعاب الجماعية كرة القدم وكرة الطائرة المجتمعية والبادل تنس والإيرسوفت، والألعاب الفردية تضم الجوجيستو والجري والدراجات الهوائية لمسافة 30 كلم والحواجز والموانع والمسير الجبلي لمدة 5 كلم، إضافة الى الألعاب البحرية وتتمثل في لعبة واحدة وهي "الكاياك".

كما تضم النشاطات الرياضية المجتمعية تحديات اللياقة وتضم 10 تحديات وهي تمرين الضغط وتحدي البيربيز مع القفز على الصندوق وتحدي الاندفاع بالبار وتحدي نط الحبل وبطولة السناتش وتحدي الجري 25 مترا وتحدي قلب الإطار وتحدي البلاك وألعاب التلي ماتش الجماعية والتحديات والمسابقات الترفيهية، بجانب تحديين يوميين للمدارس والجامعات وتحدي الألعاب الإلكترونية.

كما سيشتمل المهرجان على فعاليات مجتمعية تضم ورشاً صحية وألعاباً عائلية وفعاليات ترفيهية للجميع طوال أيامه.