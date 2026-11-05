نجوم الجوجيتسو يتوقعون منافسات قوية في بطولة أبوظبي العالمية الثامنة عشرة

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أكد عدد من أبرز نجوم الجوجيتسو والخبراء الفنيين أن النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تستضيفها "مبادلة أرينا" خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر الحالي، ستشهد منافسات قوية تعكس التطور المتواصل للمستويات الفنية واتساع قاعدة المشاركة الدولية، بما يعزز مكانة البطولة كإحدى أبرز المحطات على أجندة الجوجيتسو العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الفنية التي عقدت ضمن المؤتمر الصحفي للبطولة، بمشاركة فيصل الكتبي، البطل الإماراتي السابق وأحد مدربي المنتخب الوطني، وسيرجيو أوميزولو المسؤول الفني للبطولة، واللاعب البرازيلي جيفرسون جوتيو، وبطلة المنتخب الوطني أسماء الحوسني، حيث استعرض المشاركون تطور البطولة وتجاربهم وطموحاتهم للنسخة المقبلة.

وأكد فيصل الكتبي أن البطولة شهدت تطوراً فنياً كبيراً منذ مشاركته الأولى عام 2009 بالحزام الأزرق وصولاً إلى منافساته بالحزام الأسود، مشيراً إلى اعتزازه بكونه أول لاعب إماراتي يحرز ذهبية الحزام البني فيها.

وأوضح أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة أسهم في التطور الكبير الذي شهدته رياضة الجوجيتسو، من خلال زيادة أعداد اللاعبين والأندية والأكاديميات داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت محطة رئيسية يتطلع إليها أبرز لاعبي العالم، ومؤكداً حرصه على نقل خبراته إلى الأجيال الجديدة من لاعبي المنتخب الوطني.

وأكد سيرجيو أوميزولو أن البطولة تواصل تطورها الفني والتنظيمي عاماً بعد عام، متوقعاً مشاركة أكثر من خمسة آلاف لاعب من خارج الدولة، مشيراً إلى أن تنامي عدد الأكاديميات وتنوع مدارسها الفنية يعكس اتساع انتشار اللعبة عالمياً، ويستدعي مواصلة تطوير الأنظمة بما يواكب هذا النمو، معرباً عن ثقته في جاهزية الفرق التنظيمية لتقديم نسخة متميزة.

وأعرب اللاعب البرازيلي جيفرسون جوتيو عن اعتزازه بالمشاركة في البطولة، مؤكداً أنها شكلت محطة بارزة في مسيرته الرياضية منذ مشاركته الأولى بالحزام الأزرق وحتى بلوغه منافسات الحزام الأسود، لافتاً إلى أن المنافسة في أبوظبي تحظى بمكانة خاصة لدى اللاعبين البرازيليين في ظل المستوى الفني المرتفع الذي تتميز به البطولة والتطور اللافت للاعبي الإمارات.

وأكدت أسماء الحوسني أن طموحها في النسخة الحالية هو التتويج بالميدالية الذهبية، بعد إنجازها التاريخي عام 2024، عندما أصبحت أول لاعبة إماراتية تتأهل إلى نهائي فئة المحترفات للحزامين البني والأسود في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأشادت بالدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيرة إلى أن تأهل ثلاث لاعبات من المنتخب الوطني إلى القائمة المختصرة لفئة "أفضل رياضية إماراتية" ضمن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، وهن مريم عدنان إسماعيل آل علي، وأسماء حسن علي الحوسني، والعنود إبراهيم عبدالله الحربي، يعكس التطور الذي تشهده رياضة الجوجيتسو النسائية وقدرة بنت الإمارات على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وشهد المؤتمر تكريم أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو تقديراً لإنجازاتهم في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، حيث استعرض اللاعبون تجاربهم في البطولة، مؤكدين أهمية الانضباط والإعداد الجيد في تحقيق النتائج.

وأكد خالد الشحي أهمية البناء على الإنجازات الأخيرة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، فيما شددت بلقيس عبدالكريم الهاشمي على أهمية المثابرة وتشجيع الفتيات على ممارسة الجوجيتسو، بينما أكد عمر السويدي والعنود الحربي أهمية الاستفادة من تجربة المنافسة في النهائي الآسيوي ومواصلة تطوير المستويات الفنية سعياً لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ويجسد تكريم أبطال المنتخب الوطني نجاح منظومة إعداد اللاعبين والاستثمار في المواهب الوطنية، فيما تمثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منصة مهمة للاحتكاك بأفضل اللاعبين في العالم، ومواصلة ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو.