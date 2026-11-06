"أدنيك" تستعد لانطلاق فعاليات الكونجرس العالمي للطب العسكري في أبوظبي

أبوظبي في 6 نوفمبر /وام/ تستعد مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، لاستقبال المشاركين وانطلاق فعاليات الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري – أبوظبي 2026، الذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، في أول نسخة تُقام في دولة الإمارات منذ انطلاق الكونجرس عام 1921.

وتنظم الحدث، وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وبإشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، وبدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي شريكاً رئيسياً، وبشراكة إستراتيجية مع مجموعة "إيدج" و"M42" و"برجيل القابضة".

ويستقطب الكونجرس، الذي يُعقد تحت شعار "جاهزون للاستجابة. راسخون في الصمود"، أكثر من 2000 مشارك وما يزيد على 120 عارضاً رئيسياً ومشاركاً ونحو 300 متحدث من أكثر من 120 دولة.

وتفوق أعداد المشاركين والدول المتوقعة ما سجلته النسخة السابقة في بريسبان بأستراليا في سبتمبر 2024، حين شارك أكثر من 1400 مشارك من 73 دولة، ويجمع الحدث قيادات طبية وعسكرية ومهنيين صحيين وباحثين وأكاديميين يمثلون أكثر من 40 تخصصاً طبياً، لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات العلمية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطب العسكري والمدني.

ويضم البرنامج العلمي جلسات علمية وحلقات نقاش مركّزة وورشاً تطبيقية وورش نقل المهارات، موزعة على خمسة محاور هي الفحوصات الصحية والجاهزية الطبية، والرعاية الطبية والجراحية، والجاهزية اللوجستية وسلاسل الإمداد، والبحوث والابتكار، واللجان الفنية.

وتتناول الجلسات موضوعات منها رعاية الإصابات والحروق، والإخلاء الطبي، والصحة النفسية ورعاية اضطراب ما بعد الصدمة، والاستجابة لمخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التأهب للكوارث وإدارة التجمعات الكبرى، والتطبيب عن بُعد. وتشمل الموضوعات الأخرى دور المرأة في الخدمة العسكرية، والطب البيطري، وأخلاقيات وقانون النزاعات المسلحة.

وقد تلقى الكونجرس أكثر من 700 ملخص علمي ضمن محاور معتمدة.

وتضم الفعاليات البارزة المصاحبة للكونجرس، معرضا متخصصا في الطب العسكري، يضم أكثر من 60 منصة عرض، تتيح للجهات والشركات والمؤسسات عرض أحدث حلولها وابتكاراتها وتقنياتها العالمية، والتواصل مع القيادات الطبية والخبراء والوفود المشاركة.

وتضم قائمة أبرز المتحدثين الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة؛ والعقيد الدكتور جوليان ويليامز، مدير الخدمات السريرية في اللواء الصحي الثاني بالجيش الأسترالي؛ والعقيد الدكتور بيرند كلاوبرت، كبير الصيادلة ومفتش الصيدلة العسكرية في القوات المسلحة الألمانية؛ والعقيد إريك أس. ديسوسي، قائد وجرّاح إصابات في القوات الجوية الأميركية؛ وراجيف ساداناندان، عضو الفريق الاستشاري الفني لصندوق مكافحة الأوبئة التابع للبنك الدولي.

يذكر أن اللجنة الدولية للطب العسكري قد تأسست في عام 1921، وهي منظمة دولية حكومية يقع مقر أمانتها العامة في بلجيكا، وتضم أكثر من 100 دولة عضو ومراقب، وتلتزم بالحياد في أعمالها.