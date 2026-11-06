بلدية الحمرية تطلق مبادرات مجتمعية في "أسبوع التشجير 2026"

الشارقة في 6 نوفمبر /وام/ أطلقت بلدية مدينة الحمرية، عددا من المبادرات المجتمعية، بمناسبة أسبوع التشجير 2026، الذي يقام في نسخته الـ47 ويستمر حتى 8 نوفمبر الجاري، تحت شعار "معاً فلنزرع الإمارات" ويتضمن برنامجا مجتمعيا وبيئيا متكاملا يجمع بين غرس الأشجار المحلية والتوعية الزراعية وإشراك طلبة المدارس والموظفين ومؤسسات المنطقة في مبادرات تعزز ثقافة التشجير والمحافظة على البيئة.

وتم تنفيذ المبادرات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات في مدينة الحمرية، وشملت زراعة أشجار وشتلات محلية بمشاركة نادي الحمرية الثقافي الرياضي ومركز شرطة الحمرية الشامل وعدد من مدارس المنطقة، إلى جانب توزيع الشتلات على طلبة المدارس بهدف تشجيعهم على ممارسة الزراعة والاعتناء بالنباتات وترسيخ ارتباطهم بالبيئة منذ الصغر.

ونفّذ قسم الزراعة والحدائق في البلدية ورشاً زراعية وتوعوية موجهة للطلبة تناولت بصورة عملية مبادئ زراعة الشتلات والعناية بها وأهمية الأشجار في المحافظة على البيئة وتنمية الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء والمشهد الحضري.

وتأتي الفعاليات في إطار حرص البلدية على تحويل أسبوع التشجير إلى مساحة للمشاركة المجتمعية والعمل الميداني لتعزيز المسؤولية تجاه البيئة ودعم نشر الممارسات الزراعية المستدامة.

ويتواصل برنامج البلدية على مدار الأسبوع بسلسلة من الفعاليات والمبادرات المتنوعة من بينها "شراكة مستدامة" و"براعم خضراء" و"شتلات المستقبل" و"التطوع المؤسسي" و"نغرس اليوم ظل الغد"، إلى جانب أنشطة زراعية ومجتمعية تستهدف الفئات المختلفة.

وأكد سعادة مبارك راشد الشامسي مدير بلدية مدينة الحمرية، أن مشاركة البلدية في أسبوع التشجير تأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات وإمارة الشارقة في الاهتمام بالبيئة وتنمية المساحات الخضراء وترسيخ مفاهيم الاستدامة، مشيراً إلى أن التشجير يمثل عنصراً أساسياً في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز جمال المدن واستدامة مواردها الطبيعية.