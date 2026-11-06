مجلس"سيدات أعمال أم القيوين" يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة في "عام الأسرة"

أم القيوين في 6 نوفمبر/ وام/ يواصل مجلس سيدات أعمال أم القيوين، تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، جهوده لدعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وتنمية القدرات الاقتصادية للمرأة خلال عام الأسرة 2026، من خلال مبادرات تدريبية وتسويقية وشراكات تستهدف توسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة المشاريع النسائية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسرة وتحسين جودة حياتها.

وركزت مبادرات المجلس على توفير فرص مباشرة للتسويق، وتنمية المهارات الفردية والريادية، وتعريف أصحاب المشاريع بالحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز فرص نمو الأعمال المحلية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق.

ونظم المجلس فعالية «حصاد مزارعنا» في موسمها الثاني خلال فبراير 2026، بمشاركة 45 مشروعاً وحضور 420 زائراً، بهدف دعم المشاريع الزراعية المحلية وتوفير منافذ تسويقية مباشرة للمنتجات، وتشجيع الأسر على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز الوعي بالإنتاج الزراعي المحلي والأمن الغذائي.

كما نفذ المجلس برنامج «صيفنا ريادة وتمكين» خلال الفترة من 17 يونيو إلى 15 أغسطس، بهدف تنمية المهارات الفردية والريادية، وتعزيز المعرفة بالتقنيات الحديثة والأمن السيبراني وإدارة المشاريع، وتشجيع أفراد الأسرة على اكتساب مهارات تدعم فرصهم الاقتصادية.

ووسع المجلس شراكاته مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية من خلال اتفاقيات تعاون مع جهات من بينها «نون محلي» وشركة «نتوورك العالمية»، كما نفذ ورشاً وبرامج تدريبية لتطوير قدرات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعريفهم بحلول التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، بما يعزز فرص نمو مشاريعهم ووصول منتجاتهم إلى الأسواق.

واستضاف المجلس الملتقى الاقتصادي الوطني الأول للمرأة الإماراتية لعام 2026، تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات.

وقالت سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، إن تمكين المرأة اقتصادياً يشكل ركيزة أساسية لتعزيز استقرار الأسرة واستدامة عطائها، مشيرة إلى أن المجلس حرص خلال عام الأسرة 2026 على تنفيذ مبادرات نوعية لدعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة، وتوفير فرص أوسع لمشاركتهن في النشاط الاقتصادي، بما يعزز إسهاماتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مبادرات المجلس جسدت التكامل بين التمكين الاقتصادي والاستقرار الأسري، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات الريادية وتوسيع فرص التسويق والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة.

وأكدت على مواصلة تعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية والجهات الداعمة لريادة الأعمال، وتطوير برامج تسهم في بناء قاعدة أوسع من المشاريع النسائية والأسرية المستدامة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة المرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية.