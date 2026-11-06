المهر "المخاطر" يحصد لقب "السلالة الأصيلة" للسرعة على مضمار أبوظبي

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ أحرز المهر "المخاطر" لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف المدربة الإماراتية ميثاء السويدي، وقيادة ريتشارد مولن، لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق على لقب "السلالة الأصيلة"، للسرعة وجوائزه 66 ألف درهم.

وشهد السباق الثالث في الموسم على مضمار أبوظبي، أمس، والمولف من 7 أشواط، وإجمالي جوائزه 466 ألف درهم، تنافسا كبيرا بين الخيول المشاركة، للفوز بالمراكز الأولى.

وحقق "إتالي" لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة صموئيل لغري لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب "تحدي الظفرة"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحصد "أيه إف رمز"، لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة سلفستر دي سوزا، لقب الشوط الأول، لمسافة 2400 متر للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب "ليوا ديزرت دونيس"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتمكن المهر "شرود"، لمربط الغزالي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، من حصد لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات (إنتاج الإمارات)، على لقب ذا فالكونرس، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتفوقت المهرة "فان إن أف"، للإسطبلات الوطنية، بإشراف طحنون العلوي، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، على لقب سباق الوثبة ستاليونز (لملاك الإسطبلات الخاصة)، وجوائزه 70 ألف درهم.

وأهدى "سبريت أوف ليروس"، لحمدان سعيد الحربي، بإشراف خليفة المري، الثنائية للفارس صموئيل لغري، بعد حصد لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب "كاتاليست أوف سبيد"، وجوائزه 66 ألف درهم.

واختتم الجواد "فير فيسا" لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، الأمسية بحصد لقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر للحيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب بلاك كافيار" للسرعة، وجوائزه 66 ألف درهم.