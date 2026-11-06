«براذرلي لوف» يتوج بكأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في افتتاح كرنفال دبي لسباقات الخيل

دبي في 6 نوفمبر /وام/ افتتح كرنفال دبي لسباقات الخيل لموسم 2026-2027 موسمه، مساء اليوم، على مضمار ميدان، وشهدت أمسية الافتتاح منافسات قوية تصدرها كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم برعاية طيران الإمارات، الذي أحرز لقبه الجواد «براذرلي لوف» بإشراف المدرب البريطاني جيمي أوزبورن وقيادة الفارس داني تودهوب.

وجاء فوز الجواد، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بفارق 5.25 أطوال عن «سيروكو ويندز»، في أول مشاركة له بسباقات التكافؤ، بعدما كان قد حل رابعاً في ديربي الإمارات للفئة الثانية في آخر ظهور له الموسم الماضي.

وشهدت الأمسية أيضاً فوز الجواد «كالر أب»، بإشراف المدرب دوغ واتسون وقيادة الفارس بات دوبس، في سباق شروط طيران الإمارات، محققاً أول انتصار له على مضمار ميدان منذ عام 2023، بعد تفوقه بفارق نصف طول على «ما يتال».

وسجل الفارس الفرنسي جول موبيان أول انتصار له على مضمار ميدان، بعدما قاد الجواد «ديزرت هورايزن»، بإشراف المدرب مصبح المهيري، للفوز بـسباق عطلات طيران الإمارات هانديكاب، متقدماً بفارق ثلاثة أرباع الطول على «إنجازاتي»، محققاً ثالث انتصاراته في مسيرته.

وواصل الجواد «يونيون سيكيوريتي»، بإشراف المدرب أحمد بن حرماش وقيادة الفارس كونور بيسلي، تألقه في أمسية الافتتاح للعام الثاني على التوالي، بعدما أحرز لقب سباق شروط سكاي واردز المخصص للخيول عمر ثلاث سنوات، بفوز كبير بلغ خمسة أطوال على «ماجيك آرت» في سباق الـ1400 متر.

واستهل المهر «أوبس» مسيرته بالفوز في سباق كوريير إكسبريس للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر، بإشراف المدرب بهوبات سيمار وقيادة الفارس تادج أوشي، متقدماً بفارق عنق على المرشح الأول «جيوش».

كما أحرز الثنائي بهوبات سيمار وتادج أوشي الفوز بالسباق الآخر المخصص للخيول المبتدئة، سباق سكاي كارغو لمسافة 1400 متر، بواسطة الجواد «نعيم»، الذي تفوق بفارق طولين على «كروزامينتو».

واختتم الفارس داني تودهوب الأمسية بتحقيق فوزه الثاني، بعدما قاد الجواد «نام فريك» لإحراز لقب سباق أرابيان أدفنتشرز هانديكاب، مسجلاً أول انتصار في الإمارات للمدربين أنطونيو سينترا وخوليو أولاسكواجا، بعدما تفوق على «السيّل» وصد هجوم «كواليتي هيومر» في الأمتار الأخيرة.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات كرنفال دبي لسباقات الخيل يوم 20 نوفمبر الجاري، بإقامة سباق دبي كريك مايل المدرج، الذي يمثل الحدث الرئيس للأمسية.