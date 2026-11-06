فريق دبي يتأهل إلى ربع نهائي الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 3×3

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ تأهل فريق دبي إلى الدور ربع النهائي من الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية «3x3» لعام 2026، بعد فوزه اليوم، على فريق دي تشينغ الصيني بنتيجة 20-19، في ختام منافسات دور المجموعات التي أقيمت في منطقة «فستيفال باي» بدبي، فستيفال سيتي.

وشهدت المباراة منافسة قوية، حيث بدأ فريق دبي بالتقدم 6-0، ووسع الفارق إلى 11-5، قبل أن يعود الفريق الصيني ويدرك التعادل 13-13، ثم يتقدم 15-13، واستمر تبادل التقدم بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة، التي نجح خلالها فريق دبي في حسم الفوز بفارق نقطة.

ويلتقي فريق دبي غداً السبت مع سيبونا الكرواتي في الدور ربع النهائي، ضمن منافسات اليوم الختامي للبطولة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، بمشاركة 14 فريقاً وتستضيفها دبي للمرة الأولى على مدار يومين.

وتعد محطة دبي إحدى جولات الموسم العالمي لعام 2026، الذي يختتم منافساته في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 12 و13 ديسمبر المقبل.

وشهد دور المجموعات تأهل بون الألماني وسيبونا الكرواتي وأمستردام الهولندي وليمان الصربي في صدارة مجموعاتها، إلى جانب لوزان السويسري وأوب الصربي وسكايلينرز الألماني وفريق دبي، إلى الدور ربع النهائي.

وأكد عيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن فوز فريق دبي، وسط تفاعل جماهيري، يعكس أهمية استضافة هذه المنافسات الدولية في الإمارة، ويسهم في تعزيز حضور كرة السلة الثلاثية وانتشارها في المجتمع.

وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المجلس يفخر بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة واتحاد الإمارات لكرة السلة في تنظيم البطولة للمرة الأولى في دبي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تدعم فريق دبي، وتسهم في تطوير منظومة اللعبة وتوسيع انتشارها بين الأكاديميات والأندية الخاصة ومختلف فئات المجتمع.

من جانبه، أكد سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، أن استضافة دبي إحدى جولات الجولة العالمية تمثل إضافة مهمة لمسيرة اللعبة في الدولة، في ظل انتشارها المتنامي على المستوى الدولي، وما توفره من فرص لتوسيع قاعدة اللاعبين والممارسين.

وقال إن البطولة تعكس المستويات الفنية والمهارية المتقدمة لكرة السلة الثلاثية، وتتيح فرصاً للاعبين الذين قد لا تتاح لهم المشاركة في منافسات كرة السلة التقليدية «5 ضد 5»، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتطور والمنافسة، ويعزز التفاعل المجتمعي مع اللعبة.

وأعرب دوشان بولوت، مدرب فريق دبي، عن سعادته بالمشاركة في الجولة العالمية التي تستضيفها دبي للمرة الأولى، مؤكداً أن إقامة البطولة في الإمارة، إلى جانب الفعاليات المحلية والمجتمعية المصاحبة، تدعم انتشار كرة السلة الثلاثية واستقطاب المزيد من اللاعبين والممارسين.

وقال إن مشاركة لاعب مواطن ضمن فريق دبي تمثل رسالة إيجابية للاعبين المواطنين، وتؤكد إمكانية وصولهم إلى المستويات الدولية والمشاركة في منافسات الجولة العالمية، بما يشجع المزيد من المواهب الإماراتية على ممارسة اللعبة وتطوير قدراتها.