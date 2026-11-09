خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2026..محمد القرقاوي: في الإمارات لا نتوقف عند ما حققناه بل نضاعف العمل ونعمل كي نتقدم عشرين عاماً

دبي في 9 نوفمبر / وام / أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تسابق العالم تحت راية الوطن الواحد، وتحت ظل قيادة استثنائية تتميز بالحكمة والسرعة في اتخاذ القرار وتواجدها الدائم مع الناس في الميدان، وهدفها الأسمى أن تكون دولة الإمارات خَيَر دولة، وخَيَر حكومة، وخَيَر مجتمع لنصل إلى الرؤية الاستراتيجية في أن تكون أفضل دولة في العالم.

وقال معاليه: يكبر الإنسان بحجم المسؤولية التي يحملها وتكبر الحكومات بحجم مسؤوليتها تجاه الوطن والمجتمع والأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي عقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله".

وقال معاليه إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تمثّل وقفة سنوية حاسمة، لتراجع الإمارات أعمالها، وتعيد ترتيب أولوياتها وتدرس واقعها وتخطط مستقبلها.

وأضاف معاليه: في هذه الاجتماعات السنوية التي تضم أهم 500 مسؤول في دولة الإمارات.. لدينا مهمة واحدة كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أن نكون أقوى في مجتمعنا، وأكثر مرونة في اقتصادنا، وأسرع في قراراتنا، وأفضل في تقديم خدماتنا، مؤكداً معاليه: في دولة الإمارات لا نتوقف عند ما حققناه بل نضاعف العمل، ونسرّع الإنجاز، وإذا ما أراد أحد تأخيرنا عاماً، فنحن نعزز العمل كي نتقدم 20 عاماً.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي: فرق عملنا في كافة الهيئات والمؤسسات تعمل دائماً بروح استثنائية، وبحماس كبير، كما هو متوقع من مجتمعنا.. والنتيجة إيجابية، أسهمت في تعزيز اقتصادنا القوي والمرن في مختلف القطاعات، واستمرت المشاريع الحيوية: أكثر من 4 تريليونات درهم قيمة المشاريع الإماراتية تحت التنفيذ.. رسالتنا للعالم واضحة.. وطننا لا يتوقف.

وأكد معاليه أن مهمتنا جميعاً أن نضاعف العمل ونضاعف الإنجاز.. دولة الإمارات تعمل بروح المسؤولية، مسؤولية تجاه مستقبلها ومستقبل أبنائها، لنحقق رؤى القيادة ونحافظ على صورة دولتنا الجميلة، والقوية، ومكانتها في أنها قدوة لكل من يراها.

وأضاف معاليه: مجتمع الإمارات يحمل إحساساً بالمسؤولية التاريخية، للحفاظ على المكتسبات والمنجزات.. فالإمارات تتميز بثقة الناس في قيادة الدولة وحكمتها.. وبحجم التلاحم والتماسك والمحبة في مجتمعنا.. وحجم الثقة من المقيمين.. والانضباط في المجتمع.. وفي المؤسسات.. وفي المدارس.