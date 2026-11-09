انطلاق فعاليات الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري في أبوظبي ببرامج تدريبية متقدمة

أبوظبي في 9 نوفمبر / وام / انطلقت اليوم فعاليات "الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري – أبوظبي 2026"، الذي تُنظّمه وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وبإشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، تحت شعار "جاهزون للاستجابة.. راسخون في الصمود"، ويستمر حتى 13 نوفمبر الجاري.

واستهل الكونجرس أعماله بخمس ورش تدريبية متخصصة في مركز أدنيك أبوظبي وجامعة خليفة، ركّزت على تطوير المهارات الطبية والجراحية، وتعزيز قدرات الكوادر الطبية والعسكرية على التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة في البيئات العملياتية، من خلال التدريب العملي وتمارين المحاكاة وتبادل الخبرات المتخصصة.

وشهد اليوم الأول تنظيم دورة متخصصة في إزالة التلوث الميداني والرعاية الطبية للتعامل مع مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات (CBRNE)، ركّزت على تعزيز مهارات الاستجابة الطبية للحوادث المرتبطة بهذه المخاطر، بما يدعم جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية.

كما استضافت جامعة خليفة برنامج المهارات الجراحية المتقدمة لاستكشاف الإصابات الرضّية (ASSET)، الذي يركّز على تطوير كفاءة المشاركين ومهاراتهم الجراحية المتقدمة اللازمة لاستكشاف الإصابات الرضّية والتعامل معها.

ويُعد البرنامجان من برامج التدريب الطبي ذات الأهمية على المستوى الدولي، لما يتطلّبانه من كفاءات متخصصة ومهارات عملية دقيقة، وما يوفّرانه من فرص لتطوير القدرات الطبية والجراحية، بما يُسهم في تعزيز جاهزية الفرق الطبية وكفاءة التعامل مع الإصابات والحوادث المعقدة.

محاكاة الإصابات الجماعية.

وتضمّنت الدورات تمريناً للمحاكاة المُتعدّد الجهات لإدارة حوادث الإصابات الجماعية في أبوظبي (MIMIC-AD)، حيث ركز على تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتطوير قدراتها على الاستجابة الطبية المشتركة لحوادث الإصابات الجماعية.

وشملت التدريبات أيضاً التخدير الناحي للمصابين في العمليات القتالية، بما يدعم تقديم الرعاية الطبية وتخفيف الألم في البيئات الميدانية، إلى جانب دورة متخصصة في رعاية الحروق، قدّمتها دائرة الصحة – أبوظبي في جامعة خليفة، وتناولت المهارات والممارسات الطبية المرتبطة بالتعامل مع إصابات الحروق.

وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن البرنامج العلمي والتطبيقي للكونجرس، الذي يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الطبية والعسكرية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات الدولية، والارتقاء بمنظومات الرعاية الطبية الميدانية والاستجابة للطوارئ والكوارث، بما يدعم الجاهزية الطبية والقدرة على حماية الأرواح في مختلف الظروف.

ويُعد "الكونجرس العالمي للطب العسكري" منصة علمية دولية رائدة، تعود انطلاقتها إلى سنة 1921، وتُعقد دوراتها كل عامين تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، ويجمع نخبة القيادات الطبية والخبراء والباحثين والممارسين من 120 دولة، بما يعكس مكانته واحداً من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في مجالي الطب العسكري والمدني.

ويستقطب الكونجرس أكثر من 2,000 مشارك و300 متحدث، يمثلون ما يفوق 40 تخصصاً في مجالات الطب والصحة، فيما يتضمن برنامجه العلمي ما يزيد على 700 ملخص بحثي، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة الدولية وتنوّع الخبرات العلمية والطبية التي يجمعها في أبوظبي.