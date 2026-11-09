"إيسيا 2026" يرسم ملامح مستقبل الفنون الرقمية عبر حوارات تجمع الإبداع والتكنولوجيا

دبي في 9 نوفمبر/ وام / شهدت النسخة الــ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" بالشراكة مع جامعة زايد في دبي تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية"، عقد سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل النوعية ضمن المسارات الخاصة، التي تناولت مستقبل أرشفة الفنون الرقمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير لممارسات الفنية، إلى جانب دور الإبداع في تعزيز الوعي البيئي واستكشاف الروابط بين التكنولوجيا والهوية والذاكرة الثقافية.

وتأتي هذه الجلسات انسجاماً مع أولويات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى دعم مستهدفات "خارطة طريق الفنون الرقمية" وترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرةً في الإرث الإماراتي، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وعكست نقاشات المسارات الخاصة، التي تمهد لانطلاق جلسات البرنامج الرئيسي ضمن البرنامج الأكاديمي الافتراضي في 10 نوفمبر الحالي، تنوع الرؤى والتجارب التي تقدمها هذه النسخة من المؤتمر، التي تعد الأضخم في تاريخه، ما يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية والبحثية في مواجهة التحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية المتسارعة، وابتكار أساليب جديدة لحفظ الإنتاج الفني وتوثيقه وإتاحته للأجيال القادمة. كما أتاحت ورش العمل للمشاركين فرصة استكشاف إمكانات البرمجة الإبداعية والتصميم التأملي والتجريب الفني، وتبادل الأفكار حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا والبيئة.

وبهذه المناسبة، أشارت ميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة في "دبي للثقافة" ومدير مشروع "إيسيا 2026" دبي، إلى أن المسارات الخاصة أتاحت للمبدعين والمتخصصين فرصة تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتطوير الممارسات الفنية.

وقالت: يعكس تنوع الجلسات وورش العمل التي شهدها المؤتمر اتساع مجالات الفنون الرقمية وقدرتها على التواصل مع مختلف التخصصات العلمية والثقافية، وطرح رؤى جديدة حول علاقتنا بالتكنولوجيا والبيئة والذاكرة. كما تؤكد هذه النقاشات أهمية التعاون الدولي في تشجيع البحث والتجريب، والاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة في إنتاج المعرفة وتبادلها وحفظها لافتةً إلى أن استضافة دبي للمؤتمر تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين المبدعين من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم جهود "دبي للثقافة" الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة للفنون الرقمية، وتوفير بيئة تشجع الابتكار وتفتح المجال أمام تجارب ومشاريع جديدة تثري المشهد الثقافي والإبداعي.

وشكلت "قمة أرشفة فنون الوسائط الجديدة" إحدى أبرز محطات المسارات الخاصة، حيث تناولت جلساتها موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية والتقنيات الناشئة والاستدامة، وأساليب حفظ الأعمال الفنية الرقمية وتوثيقها، بما يفتح المجال أمام فهم أوسع للتحولات التي تشهدها الممارسات الفنية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وفي هذا الإطار، استعرضت أدينا همبل، الأستاذة المشاركة ومديرة معهد زايد للعمارة والتراث والفنون في جامعة زايد، خلال جلسة "رسم كوكبات الذاكرة: من الأرشيفات الرقمية إلى منظومات المعرفة الحية"، أهمية الحفاظ على الروابط الثقافية والمعرفية التي توثقها الأرشيفات، وتبني أساليب رقمية تراعي طبيعة المجتمعات والسياقات التي تنتج فيها المعرفة.

فيما ناقشت آنا شيفلر وأندرياس فايسر وليزا لونغ في جلسة "رسم مسارات فنون الوسائط الجديدة: استراتيجيات متعددة التخصصات للمقتنيات"، أهمية تطوير طرق الحفظ التقليدية، والانتقال إلى ممارسات متعددة التخصصات تراعي تطور الأعمال الفنية الرقمية وتغيرها مع مرور الوقت.

وركزت جلسة "الأرشيف المتطور للفن الرقمي: نحو أرشيف حي مشترك مدعوم بالذكاء الاصطناعي" على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأرشيفات الرقمية، حيث استعرض أوليفر غراو خلالها تجربة أرشيف الفن الرقمي، وأهمية توطيد التعاون بين المتاحف والمؤسسات المتخصصة وتبادل موارد الحفظ والتوثيق، بينما ناقش كل من ساندرا ألفارو وبوني ميتشل في جلسة "استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال أرشفة فنون الوسائط الجديدة"، استخدام التقنيات الناشئة في تحسين عمليات الأرشفة ودعم أدوات التوثيق، وتسهيل الوصول إلى الأعمال الفنية الرقمية والحفاظ عليها على المدى الطويل.

من جهة أخرى، سلط "مختبر المستقبلات الإيكولوجية: الإبحار على هدي نجوم جديدة" الضوء على دور الفنون والتكنولوجيا في فهم التحديات البيئية واستشراف المستقبل، من خلال مجموعة من الجلسات وورش العمل التي جمعت بين البحث العلمي والخيال الإبداعي، حيث تناولت جودي روز في جلسة "بذور تعويذة السولاربانك: منهج حي لاستشعار المستقبلات الإيكولوجية"، إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي والسرد القصصي والتصميم التأملي في تخيل مستقبلات بيئية بديلة، وتشجيع المشاركين على التفكير النقدي والتجريب الجماعي.

كما شهد المختبر عقد جلسة "استشعار البيانات وممارسة الرعاية"، التي قدمها كل من آورا بالنيسكو وباول بابينكو وليفيا ماتياش وماريوس جوركا، وتناولوا خلالها تجربة جديدة طورها مختبر "smART+TECH+NATURE" في جامعة غرب تيميشوارا في رومانيا، تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار البيولوجي والجوي لتحويل البيانات البيئية إلى تجارب فنية تعمق فهم العلاقة بين الإنسان والأنظمة البيئية، وتعزز الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية المشتركة.

وحظيت العلاقة بين الهوية الثقافية والتكنولوجيا باهتمام المشاركين في جلسات المسارات الخاصة التي استكشفت مجالات استخدام الأدوات الرقمية في إعادة قراءة الذاكرة الإنسانية والتعبير عن الموروث الثقافي بأساليب معاصرة، ومن بينها جلسة "بوصلة الروح: التصوير المساحي والأسلاف والبحث عن المعنى"، التي ضمت مازيار قادري وجون أوالبودي، وأدارتها منى عياش.

فيما استعرض سلجوق أرتوت في جلسة "الأنماط الهندسية عبر البرمجة الإبداعية"، الروابط بين الرسم والهندسة والبرمجة، وطرق تحويل الأشكال الهندسية التقليدية إلى صور رقمية مولدة حاسوبياً.

من جانب آخر، قدم بين يون ونغ يي كي في ورشة "إحصاء النجوم الثقافية: تحويل النصوص الثقافية إلى كوكبات حجمية"، تجربة حول تحويل الكلمات ذات الدلالات الثقافية إلى تكوينات بصرية ثلاثية الأبعاد، جمعت بين اللغة والذاكرة والتعبير الفني. أما جلسة "يوروبا الإلكترونية"، التي قدمها إيفيلولوا كريستوفر، فقد جمعت بين الإيقاعات التقليدية لليوروبا والتقنيات الصوتية المعاصرة، عبر توظيف العينات الإلكترونية وصناعة الإيقاعات الحية. واتسع نطاق الحوار ليشمل التفاعل بين التجارب الثقافية المختلفة في جلسة "أغراض مهاجرة: حوارات عبر الثقافات"، التي أدارها نير جاكوب يونسي.

يذكر أن جلسات المؤتمر، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر الحالي، تتناول أربعة محاور رئيسية، هي "حوارات بين العوالم"، و"نسج كوكبات رقمية"، و"مستقبَلات بيئية - تكنولوجية"، و"عوالم مترابطة"، وتستكشف العلاقات بين المكان والذاكرة والهوية والتقنيات الناشئة، إلى جانب المسؤولية البيئية ومستقبل التفاعل الإنساني في العالم الرقمي، ودور الفنون في ترسيخ فهم التحولات التكنولوجية وتأثيرها في المجتمعات والثقافات. كما يجمع الحدث الدولي بين برنامج فني حضوري يضم أكثر من 100 عمل فني تتوزع على مواقع متعددة في دبي، وبرنامج أكاديمي افتراضي متاح للجمهور من مختلف أنحاء العالم يتضمن 145 ورقة بحثية، وما يزيد على 50 لقاءً وحواراً مع الفنانين والممارسين، وأكثر من 10 ورش عمل، إلى جانب ما يزيد على 45 ورشة عمل وجلسة حوارية وعرض تقديمي ضمن 4 مسارات خاصة، و7 ورش عمل في المختبرات البيئية، وما يزيد على 20 عرضاً تقديمياً للمؤسسات.