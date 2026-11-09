"اقتصاد دبي" و"دبي للمستقبل" توسعان "عيادة الملكية الفكرية" لدعم رواد الأعمال الإماراتيين

دبي في 9 نوفمبر /وام/ أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومؤسسة دبي للمستقبل توسيع نطاق مبادرة «عيادة الملكية الفكرية» لتصبح خدمة مستمرة تقدم استشارات فردية لرواد الأعمال الإماراتيين المؤهلين، بهدف مساعدتهم على حماية علاماتهم التجارية وتعزيز فرص نمو مشاريعهم وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية.

وتأتي الخطوة استناداً إلى نجاح المرحلة التجريبية للمبادرة، التي تركز على تقديم إرشادات عملية تمكّن رواد الأعمال من تحديد الأصول الفكرية والعناصر المميزة لعلاماتهم التجارية التي تتطلب الحماية، وترتيب أولويات تسجيلها، واتخاذ القرارات المناسبة قبل البدء بالإجراءات الرسمية.

وتندرج المبادرة ضمن «منصة دبي للملكية الفكرية»، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة عام 2024، لدعم المبتكرين والشركات الناشئة في حماية أفكارهم وإدارة حقوق الملكية الفكرية واستثمارها تجارياً.

وأكد أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن حماية الأصول غير الملموسة، وفي مقدمتها العلامات التجارية والأفكار المبتكرة، تمثل ركيزة أساسية لاستدامة المشاريع وتعزيز قيمتها الاقتصادية.

وأوضح أن المبادرة تمكّن رواد الأعمال الإماراتيين من الانتقال من مرحلة التوعية بالملكية الفكرية إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية حقوقهم، بما يدعم فرص الاستثمار والامتياز التجاري والتوسع، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبه، أكد خليفة القامة، رئيس البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أهمية وضع إستراتيجية واضحة لحماية الملكية الفكرية منذ المراحل الأولى للمشروع، مشيراً إلى أن العيادة توفر إرشادات متخصصة تساعد رواد الأعمال على اتخاذ قرارات مدروسة تدعم نمو أعمالهم.

وتتكامل المبادرة مع إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية الاتحادية دون أن تحل محل الجهات المختصة، بما يعزز جاهزية الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب الاستثمارات ودخول أسواق جديدة