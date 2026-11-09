ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة.. علي راشد النيادي: وعي المجتمع وتكامل المؤسسات ركيزتان لترسيخ الجاهزية الوطنية

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / أكد سعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الجاهزية الوطنية تبدأ بفرد واعٍ، وأسرة مستعدة، ومؤسسات تتكامل أدوارها لخدمة الإنسان، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة وتنمية القدرات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، يسهم في تعزيز سلامة المجتمع وضمان استدامة الخدمات وصون مكتسبات التنمية.

جاء ذلك خلال جلسة "نموذج الإمارات في الاستجابة والاستباقية"، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، حيث استعرض سعادته توجهات تعزيز الجاهزية المجتمعية، وتطوير التوعية باستخدام التكنولوجيا، وتمكين الأسرة، إلى جانب الارتقاء بالتنسيق بين القطاعات.

وأوضح سعادته أن توجيهات القيادة الرشيدة تضع الإنسان وأمنه وكرامته في صميم العمل الوطني، وتؤكد أهمية أن تنطلق الخطط والقرارات من احتياجات الناس، وأن تسهم في تعزيز قدرتهم على المشاركة الواعية والمسؤولة في حماية مجتمعهم واستدامة مقومات حياتهم.

وقال سعادة علي النيادي إن الثقة التي يمنحها الناس للدولة تستحق أن ندعمها بالمعرفة والتمكين، مؤكداً أن تعزيز الوعي يتطلب تقديم معلومات واضحة، وتعريف الأفراد بكيفية تطبيقها، وربط التوجيهات بممارسات يستطيعون اتباعها في حياتهم اليومية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات، التي تضم أكثر من 200 جنسية، تطبّق نهجاً يراعي تنوعها الثقافي واللغوي في إعداد الرسائل التوعوية، بما يضمن وصولها إلى مختلف فئات المجتمع بأساليب واضحة تتناسب مع لغاتهم وأعمارهم وقدراتهم، موضحاً أن فاعلية التواصل تتحقق من خلال فهم الجمهور واحتياجاته، بما يسهم في ترسيخ السلوك الوقائي وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية.

وأكد سعادته أن الجهود المبذولة لتمكين الأسرة تشمل تزويد أفرادها بالمعارف والمهارات والمستلزمات اللازمة لدعم سلامتهم، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات ومساعدة الآخرين، بما يسهم في إعداد أسر أكثر وعياً واستعداداً.

وشدّد على أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، وأن تعزيز قدرته يبدأ بإتاحة وسائل الاستعداد، ووضوح الأدوار، وترسيخ ثقافة يكون فيها كل فرد مدركاً لمسؤوليته تجاه نفسه وأسرته ومحيطه.

واستعرض سعادة علي النيادي إمكانيات توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى التوعوي، بما يتيح تقديم محتوى مبتكر يناسب مختلف فئات المجتمع، ويراعي لغاتهم وثقافاتهم، ويساعد على إيصال الرسائل بصورة واضحة ومؤثرة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التعليم الذكي والبرامج التفاعلية في إيصال المعرفة إلى الأطفال منذ المراحل المبكرة، وتعريفهم بالسلوك الصحيح بأساليب تناسب أعمارهم، مؤكداً أن ترسيخ الوعي لدى الأطفال يسهم في بناء أجيال تمتلك مهارات السلامة والمسؤولية، ويجعل المعرفة الوقائية جزءاً من التعلم والممارسة اليومية داخل المدرسة والمنزل.

وأكد سعادة علي النيادي أن المجتمع الإماراتي يتميز بأصالة قيمه وروح التكافل والتعاون بين أفراده، مشيراً إلى أن الاستعداد للتطوع والمساندة يمثل رصيداً وطنياً، وفرصة لتوسيع مساهمة المجتمع في دعم الجهود المؤسسية.

وأشار إلى إنشاء مركز في الهيئة خلال العام الحالي لتنظيم التطوع، ودعم المشاركة المجتمعية، والاستفادة من قدرات الأفراد وخبراتهم وفق احتياجات العمل وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

واستشهد بتفاعل أهالي إحدى المناطق الجبلية مع فريق الهيئة، وما أبدوه من حماس للمشاركة والتطوع، مؤكداً أن هذا التفاعل يعكس روح التعاون والعطاء التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، ويبرز دور المعرفة بالبيئة المحلية في دعم جهود الاستعداد وتعزيز جاهزية المجتمع.

وتناول سعادة علي النيادي أهمية تعميق التنسيق بين القطاعات، مؤكداً أن التخطيط المشترك والتدريب والتمارين وتبادل الخبرات تدعم تكامل الأدوار، وتعزّز جاهزية القطاعات المعنية بالغذاء والمياه والكهرباء والتعليم والطيران والصحة، بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع بكفاءة.

وأكد سعادته أن قيمة الجاهزية تتجسّد في قرارات وإجراءات ملموسة؛ بربط أفضل بين القطاعات، وتوجيهات يفهمها الأفراد ويستطيعون تطبيقها، وأسرة تمتلك وسائل الاستعداد، ومشاركة مجتمعية تجد مساراً واضحاً للعطاء، مضيفاً: "الاستعداد الذي نبنيه اليوم، هو الأمان الذي سيعيشه الناس غداً"، مشيراً إلى أن مواصلة الاستثمار في الإنسان والمعرفة والقدرات تدعم أمن الأجيال المقبلة، وترسّخ مكانة الإمارات ركيزةً للأمن والاستقرار والتنمية.