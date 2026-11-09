معرض المركبات الكهربائية 2026 ينطلق غداً بمشاركة 100 شركة

دبي في 9 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق غداً فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، ويستمر حتى الخميس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظمة «China EV100» الصينية، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 18 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 100 شركة وهيئة ومنظمة محلية وعالمية، وأكثر من 20 شريك أعمال، ونحو 120 متحدثاً من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في قطاع النقل والتكنولوجيا والطاقة.

ويتيح المعرض للزوار فرصة التعرف عن قرب إلى أحدث المركبات الكهربائية وحلول التنقل الذكي والمستدام، من خلال مشاركة مجموعة من أبرز الشركات والعلامات المحلية

والعالمية، من بينها الغرير ، والحبتور ، والفطيم ، وفوسو ، وميني، وشاومي، وإكسيد، وزيكر، وسمارت، وإكس بنغ، وميتسوبيشي وفوسو، وماكيتا، و الرستماني والوثبة للتامين إلى جانب شركات متخصصة في حلول الطاقة والتنقل الكهربائي والتكنولوجيا، منها إيكو رايد، وإيليكي، ووي رايد، وسافي، وكيو فولت، وتشمل مجالات العرض السيارات الكهربائية المخصصة للاستخدام الشخصي، وحلول النقل الجماعي والخدمات اللوجستية الكهربائية، والتقنيات المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة وأنظمة السلامة الذكية، فضلاً عن العروض التقنية وتجارب القيادة التي تتيح للزوار التعرف إلى أحدث الابتكارات في القطاع.

كما يسلط المعرض الضوء على أحدث الابتكارات في تقنيات البطاريات ومحطات الشحن السريع وفائق السرعة، وأنظمة إدارة الطاقة والشحن الذكي، والحلول التقنية التي تسهم في رفع كفاءة المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية الداعمة لانتشارها، بما يتيح للزوار والمهتمين الاطلاع على التطورات التي يشهدها القطاع والتعرف إلى الخيارات والحلول المتاحة في الأسواق العالمية.

ويشكل الحدث منصة دولية تجمع صناع القرار وقادة الصناعة والمستثمرين والخبراء وممثلي الشركات المحلية والعالمية، لاستعراض مستقبل التنقل الكهربائي والذكي والمستدام، وبحث فرص التعاون والاستثمار وتطوير البنية التحتية والتقنيات المرتبطة بقطاع النقل، فضلاً عن إتاحة فرص التواصل المباشر بين الشركات والموردين والمستثمرين والجهات المعنية.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات النقل، وتقنيات القيادة الذاتية، وتطوير شبكات الشحن فائق السرعة، وكهربة أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب السياسات والتشريعات الداعمة للتحول نحو التنقل المستدام.

ويتضمن برنامج اليوم الأول جلسات حول مستقبل التنقل الكهربائي، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير المطارات والخدمات اللوجستية، ومستقبل سيارات الأجرة الصديقة للبيئة، وأنظمة النقل الذكي والقيادة الذاتية، كما يشهد المؤتمر انعقاد منتدى التعاون الصناعي الإماراتي الصيني في مجالات التنقل الأخضر والذكي، لبحث الشراكات الصناعية وتبادل الخبرات وتطوير حلول التنقل المستقبلية.

ويمثل المعرض والمؤتمر فرصة للخبراء والمختصين والمستثمرين والمهتمين بقطاع المركبات الكهربائية والتنقل الذكي والمستدام للاطلاع على أحدث المركبات والابتكارات والتقنيات العالمية، والتعرف على الشركات المشاركة ومنتجاتها وحلولها، وحضور الجلسات والنقاشات المتخصصة، وتبادل الخبرات مع قادة الصناعة وصناع القرار، واستكشاف آفاق التعاون والشراكات الاستثمارية، بما يسهم في دعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة لقطاع النقل.