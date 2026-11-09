"الشارقة للآثار" تشارك بـ27 قطعة من مكتشفات مليحة في معرض "عصور العالم القديم" بميلانو

ميلانو - إيطاليا في 9 نوفمبر / وام / تشارك هيئة الشارقة للآثار بـ27 قطعة أثرية من مكتشفات موقع مليحة في معرض «عصور العالم القديم» الذي تنظمه مؤسسة برادا الثقافية في مدينة ميلانو الإيطالية ويستمر حتى الأول من مارس 2027 بمشاركة عدد من المؤسسات الأثرية والأكاديمية الدولية ضمن مشروع علمي يتناول التفاعلات الحضارية وشبكات التبادل التجاري والثقافي بين مجتمعات العالم القديم.

ويستعرض المعرض العلاقات والتفاعلات بين مجتمعات حوض البحر الأبيض المتوسط وشرق أفريقيا وآسيا خلال الفترة الممتدة من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن الثامن الميلادي من خلال مقاربة علمية مقارنة تستند إلى الشواهد الأثرية والمجموعات المتحفية بهدف دراسة أنماط التواصل والتبادل بين المجتمعات القديمة وفهم طبيعة العلاقات الاقتصادية والثقافية التي نشأت بينها.

وتضم مشاركة الهيئة مجموعة من العملات الأثرية المكتشفة في موقع مليحة تنتمي إلى تقاليد نقدية وحضارية متعددة وتكتسب أهميتها العلمية بوصفها شواهد مادية تسهم في دراسة أنظمة التداول النقدي والعلاقات الاقتصادية في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية وتوفر معطيات أثرية لفهم ارتباط المنطقة بشبكات التبادل التجاري التي امتدت من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى مناطق آسيا.

وتأتي المشاركة في إطار تعاون علمي وبحثي بين هيئة الشارقة للآثار ومؤسسة برادا الثقافية يتجاوز العرض المتحفي ليشمل دراسة المكتشفات وتحليل سياقاتها الأثرية والتاريخية ومساهمة باحثين من الهيئة بدراسة علمية محكّمة ضمن الإصدار البحثي المصاحب للمعرض إلى جانب التعاون في النشر الأكاديمي عبر «مجلة الشارقة للدراسات الأثرية» وتنظيم ندوة علمية متخصصة بمشاركة باحثين من الجانبين.

وأكد سعادة عيسى يوسف مدير عام الهيئة أن مشاركة الهيئة في هذا المشروع العلمي الدولي تأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم البحث الأثري وتوثيق تاريخ المنطقة استناداً إلى المكتشفات المادية ونتائج الدراسات العلمية.

وقال إن مشاركة مكتشفات مليحة في معرض دولي يجمع مؤسسات أثرية وأكاديمية مرموقة تعكس المكانة العلمية التي تتمتع بها آثار الشارقة وتؤكد أهمية إسهام الإمارة في الدراسات المتعلقة بتاريخ العالم القديم بما يعزز حضورها في المشاريع البحثية الدولية المعنية بفهم العلاقات والتفاعلات بين الحضارات.

من جانبه أكد الدكتور سعيد عبدالله بن يعروف مدير الهيئة أن أهمية المشاركة تتجاوز عرض المكتشفات الأثرية إلى دراستها وتحليلها ضمن أطر بحثية مقارنة بما يسهم في إنتاج معرفة علمية جديدة حول تاريخ المنطقة وصلاتها الحضارية.

وقال تمثل العملات المكتشفة في مليحة مصادر أثرية مهمة لدراسة أنماط التداول النقدي والعلاقات الاقتصادية في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية وتتيح مقارنتها بمكتشفات مناطق أخرى فهماً أعمق لموقع المنطقة ضمن شبكات التبادل في العالم القديم وتكمن أهمية تعاوننا مع مؤسسة برادا الثقافية في تحويل نتائج هذه الدراسات إلى إنتاج علمي محكّم وتوسيع نطاق نشرها وتبادلها مع المؤسسات الأكاديمية الدولية.

ويُعد موقع مليحة من أبرز المواقع الأثرية في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية حيث كشفت التنقيبات الأثرية فيه عن شواهد معمارية وجنائزية ونقدية توثق جوانب متعددة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العصور القديمة وتمثل مكتشفاته مصدراً علمياً مهماً لدراسة تاريخ المنطقة وتطور علاقاتها التجارية والحضارية مع المجتمعات القديمة.