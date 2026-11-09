نهيان بن مبارك يشهد احتفالات مهرجان الأضواء "ديوالي" في أبوظبي

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، احتفالات مهرجان الأضواء "ديوالي" في معبد "بابس" الهندوسي في أبوظبي، ودشّن "وحدة الأنوار"، التي تتألف من سبع حزم ضوئية، ترمز كل منها إلى إحدى إمارات الدولة، وتجسّد مجتمعةً وحدة دولة الإمارات وقوتها.

جاء ذلك بحضور معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعدد من السفراء وكبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والقيادات المجتمعية، من بينهم الدكتور إمّادي فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام لجمهورية الهند، إضافة إلى ممثلين دبلوماسين عن جمهورية صربيا وجمهورية كوريا الشقيقة، وممثلين عن مؤسسات دينية وتعليمية ومجتمعية.

وكان في استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لدى وصوله سوامي براهم فيهاري داس، الذي رحّب بمعاليه بطوق من الزهور وفق التقاليد الهندوسية، فيما قدّمت فرقة موسيقية عرضاً ترحيبياً.

وأضاء معاليه مصباح "ديوالي"، وشهد مراسم "أناكوت" التقليدية، كما قدّم أفراد من الجالية الهندية عروضاً من الرقصات الشعبية عكست تنوّع التراث الثقافي الهندي.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمة ألقاها أمام آلاف الحضور في المسرح المفتوح بالمعبد، أن قيم التسامح والوئام والتعايش السلمي تتجسّد يومياً في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وقيادته الحكيمة التي تتيح للناس من مختلف أنحاء العالم العيش بكرامة، وممارسة شعائرهم بحرية، وصون تقاليدهم في سلام، والإسهام في ازدهار المجتمع.

واستهل معاليه كلمته بتحية سوامي براهم فيهاري داس وأبناء الجالية الهندية والضيوف وتهنئتهم بالمهرجان، وقال: يسعدني أن أعود إلى معبد بابس الهندوسي هذا العام فكل زيارة إلى هذا المكان تبعث في نفسي السرور، ولهذه الأمسية بهجة خاصة وأتقدّم بأحرّ التهاني إلى كل من يحتفل بديوالي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الهند، وفي مختلف أنحاء العالم وأتمنى أن يحمل هذا المهرجان لكم ولأسركم السعادة والسلام والازدهار.

وأضاف معاليه: "ديوالي" احتفاء بالنور والأمل والتجدّد وهو يذكّرنا بانتصار الخير على الشر، والنور على الظلام، والحق على الباطل وهذه قيم تخاطب الإنسانية جمعاء، على اختلاف أدياننا وثقافاتنا وخلفياتنا، وتذكّرنا بأن اللطف والتفاهم والاحترام تجمع الناس في سعيهم إلى بناء مجتمع عادل وناجح.

وأشار معاليه إلى دلالة الاحتفال بالمهرجان في عام الأسرة، قائلاً: يكتسب ديوالي هذا العام معنى خاصاً ونحن نحتفي في دولة الإمارات بعام الأسرة فهو يجمع الأجيال، ويعزّز الروابط الأسرية، وينقل التقاليد والقيم العزيزة من الآباء إلى الأبناء فالأسر القوية تدعم تماسك المجتمعات، والمجتمعات المتماسكة تسهم في بناء وطن ينعم بالسلام والازدهار.

وقال معاليه: تشرّفت هذا المساء بتدشين وحدة الأنوار، بحزمها الضوئية السبع التي تمثّل إمارات دولتنا السبع وما أجمله من رمز للوحدة التي تستمد منها دولتنا قوتها. فهذه الأنوار، حين تجتمع، تذكّرنا بأن الصداقة والتعاون ينيران الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع.

وأضاف: كما سعدت بإضاءة مصباح ديوالي، وبمشاهدة مراسم أناكوت، بما تجسّده من امتنان وكرم ومشاركة. وأشكر كل من بذل جهداً لإقامة هذا الاحتفال المبهج، وأهنئكم جميعاً، فقد ملأتم هذا المعبد الجميل بالنور والألوان ودفء اللقاء.

وقال : نحن في دولة يجتمع فيها أبناء الأديان والثقافات المختلفة على الصداقة والاحترام المتبادل وفي دولة الإمارات، تتجسّد مبادئ التسامح والوئام والتعايش السلمي كل يوم أمام الجميع.

وأضاف معاليه: هذه هي رؤية رئيس دولتنا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ففي ظل قيادته الحكيمة والمستنيرة، يعيش الناس في دولة الإمارات، من مختلف أنحاء العالم، بكرامة، ويمارسون شعائرهم بحرية، ويحافظون على تقاليدهم في سلام، ويسهمون في بناء مجتمعنا وازدهاره. وما نعيشه هنا الليلة من سعادة وفرح هو تعبير جميل عن هذه الرؤية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك عمق الصداقة بين دولة الإمارات والهند، قائلاً: نحتفي الليلة أيضاً بالصداقة الراسخة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. فبلدانا يجمعهما تاريخ طويل من التعاون والثقة المتبادلة والتطلعات المشتركة وإلى جانب الاتفاقات بين الحكومتين، تتجسّد قوة هذه العلاقة في حياة الناس الذين ينسجون، كل يوم، الروابط التي تجمع بلدينا.

وأضاف: لقد أدّت الجالية الهندية دوراً مهماً في مسيرة التنمية والنجاح في دولة الإمارات وبعملكم الدؤوب ومواهبكم وروح المبادرة وتفانيكم، أسهمتم في بناء اقتصادنا وإثراء حياتنا الثقافية والاجتماعية ونحن نقدّر مشاركتكم في مجتمعنا، ونعتزّ بالصداقة والتفاهم اللذين يجمعاننا.

واختتم معاليه كلمته قائلاً: أشكركم، أصدقائي، على صون تقاليدكم الجميلة، وعلى كرمكم في مشاركة فرحتها مع مجتمعنا بأسره. أتمنى لكم جميعاً ديوالي سعيداً وعاماً جديداً حافلاً بالسعادة والازدهار. وأتمنى أن يظل نور هذا المهرجان يضيء بيوتكم، ويقوّي الروابط بين مجتمعاتنا، ويلهمنا جميعاً العمل لبناء مستقبل يسوده السلام والصداقة والتفاهم. شكراً لكم.

من جانبه، أعرب سوامي براهم فيهاري داس عن تقديره لدعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المتواصل للمعبد وتشجيعه للقائمين عليه واستذكر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن كل من يعيش على أرض الإمارات إماراتي، مشيراً إلى أن كثيرين ممن اعتادوا اعتبار الإمارات وطنهم الثاني باتوا يرون فيها وطنهم الأول لما ينعمون به من أمن ووئام.

وأضاف أن ديوالي مناسبة لإضاءة مصباح في داخل الإنسان كما يُضاء في الخارج، مؤكداً أن الحروب تنتهي وأن السلام يبقى، وأن المعبد مكان للمحبة والسلام والوئام.

وتضمّنت الاحتفالات إقامة مهرجان "أناكوت" التقليدي، الذي يعني "جبل الطعام"، وقدّمت خلاله متطوّعات المعبد أكثر من ألف طبق نباتي أعددنه وفق تقاليد "ساتفيك"، تعبيراً عن الامتنان لنِعم العام. واستُلهم عرض هذا العام من قصة طائر "كوكاتيل" صغير يُدعى "تريكي"، لجأ إلى المعبد في الأيام الأولى من الحرب، واعتنى به الرهبان حتى تعافى وألهمت القصة إعداد مجسّمات لطيور ترتبط بمعبودات في التقاليد الهندوسية وترمز إلى التعبّد والحكمة والشجاعة والوئام.

وشمل العرض تشكيلات من الطعام مستوحاة من معالم ومبادرات في دولة الإمارات، من بينها "أتلانتس" و"قطار الاتحاد" و"عام الأسرة" و"حديقة دبي المعجزة"، إلى جانب مجسّمات لطواويس وبجع وكعكات أعدّها المشاركون.

ومن المقرر توزيع الأطعمة على أفراد من المجتمع، ومن بينهم العمّال في مساكنهم وفئات أخرى محتاجة، تجسيداً لقيمة الخدمة التطوعية المعروفة باسم "سيفا" كما شارك القنصل العام لجمهورية الهند في تقديم الطعام للزوّار عند ركن "براشاد".

وتستمر احتفالات مهرجان الأضواء "ديوالي" خمسة أيام، من 6 إلى 10 نوفمبر، واستقبل المهرجان أكثر من 30 ألف زائر خلال يوميه الأولين. واستقبل المعبد منذ افتتاحه نحو خمسة ملايين زائر من أكثر من 100 دولة، وأتاح لهم التعرّف إلى التقاليد الهندوسية والتواصل مع أبناء ثقافات ومجتمعات مختلفة.