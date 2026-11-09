مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية و"إيكبات" تطلقان الدليل الإرشادي لحماية الأطفال

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام / أطلقت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية بالتعاون مع منظمة "إيكبات" الدولية أول نسخة عربية من "الدليل الإرشادي للمصطلحات المستخدمة في مجال حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية" الذي يقدم مرجعاً عملياً يحدد المصطلحات التي ينبغي تجنّبها وتلك التي تتطلب الحذر عند استخدامها والبدائل الموصى بها بهدف تعزيز دقة اللغة المستخدمة في التعامل مع الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال وحمايتهم من الوصم أو تحميلهم مسؤولية ما تعرضوا له.

جاء إطلاق الدليل اليوم خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام حاليا في مركز أكسبو الشارقة ليضع بين أيدي المؤسسات والجهات المعنية بحماية الطفل مرجعاً متخصصاً يمتد على 185 صفحة ويتناول 17 قسماً موضوعياً تغطي مختلف أشكال الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية للأطفال بما فيها الانتهاكات المرتبطة بالتكنولوجيا والاتجار بالأطفال وزواج الأطفال والممارسات الضارة إلى جانب المصطلحات المستخدمة لوصف الضحايا والناجين ومرتكبي الجرائم.

ومن أبرز ما يقدمه الدليل تصنيف للمصطلحات وفق ثلاث إشارات لونية الأخضر للمصطلحات المقبولة التي يمكن استخدامها دون وصم الطفل أو إلحاق الضرر به والبرتقالي للمصطلحات التي تستدعي الحذر والانتباه إلى سياق استخدامها والأحمر للتعبيرات التي ينبغي تقييد استخدامها أو تجنّبها.

ويخصص الدليل ملحقاً يقدم توصيات مباشرة بشأن المصطلحات التي ينبغي تجنّبها والبدائل المقترحة لها ومن بينها مصطلح "بغاء الأطفال" الذي يوصي باستبداله بتعبير "استغلال الأطفال في/لأغراض البغاء" ومصطلح "المواد الإباحية للأطفال" الذي يوصي بالاستعاضة عنه بتعبيري "مواد الإساءة الجنسية للأطفال" أو "مواد الاستغلال الجنسي للأطفال".

كما يوصي باستخدام تعبير "الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة" بدلاً من "السياحة الجنسية مع الأطفال" بما يعيد التركيز إلى طبيعة الجريمة والضرر الواقع على الطفل بدلاً من استخدام تعبيرات قد تقلل من خطورة الانتهاك أو توحي بأنه ممارسة مقبولة.

وتكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة في مجالات الإعلام والقانون والسياسات العامة وإدارة حالات حماية الطفل إذ يمكن أن تؤثر المصطلحات المستخدمة في فهم الوقائع وطريقة توثيقها والتواصل بشأنها وفي الكيفية التي يُنظر بها إلى الأطفال الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات.

ويواكب الدليل التطورات التي شهدتها أشكال الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال في البيئة الرقمية من خلال أقسام متخصصة تتناول مواد الإساءة الجنسية للأطفال المنشأة رقمياً بما فيها المواد المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإساءة الجنسية عبر البث المباشر واستمالة الأطفال واستدراجهم لأغراض جنسية والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.

ويوضح الدليل التحديات المرتبطة بالمواد المصطنعة رقمياً بما فيها صعوبة التمييز بين الصور الحقيقية وتلك المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي وما قد يترتب على ذلك من تعقيدات في تحديد هوية الضحايا وفهم طبيعة الانتهاكات كما يقدم إرشادات حول المصطلحات المناسبة لوصف هذه الممارسات بما يساعد المختصين وصنّاع السياسات والإعلاميين على تناولها بدقة أكبر.

واستغرق إعداد النسخة العربية من الدليل 9 أشهر من العمل المشترك بمشاركة أكثر من 20 خبيراً ومختصاً إقليمياً ودولياً وحظيت بتأييد 19 من المؤسسات والخبراء.

ولم تقتصر عملية الإعداد على ترجمة المصطلحات الدولية بل شملت مراجعة مفاهيمها ودلالاتها ومواءمتها مع السياقات القانونية والثقافية والمهنية في المنطقة العربية وقد أدرجت النسخة العربية توجيهات خاصة بمفاهيم ذات صلة بالسياق الإقليمي من بينها "هتك العرض" والعنف المرتبط بما يسمى بالشرف لضمان استخدام لغة أكثر دقة عند تناولها في سياق حماية الأطفال.

وأسهم التنوع في الخبرات القانونية والثقافية والمهنية للمشاركين في إعداد مرجع يراعي الاختلافات بين الأنظمة والممارسات في الدول الناطقة بالعربية مع الحفاظ على اتساق المصطلحات مع المعايير الدولية لحقوق الطفل وحمايته.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهود مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية بقيادة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من خلال بناء الشراكات الإقليمية والدولية ودعم إنتاج المعرفة وتطوير المبادرات التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومات حماية الطفل.

وقالت لوجان مراد مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية إن الكلمات التي نستخدمها عند الحديث عن الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية للأطفال تؤثر في الطريقة التي نفهم بها تجاربهم وفي كيفية استجابتنا لحالاتهم وصون حقوقهم وكرامتهم ومن هذا المنطلق جاءت شراكتنا مع منظمة إيكبات الدولية بهدف إعداد مرجع باللغة العربية يساعد المؤسسات والمختصين على استخدام مصطلحات واضحة ودقيقة وعلى مدى تسعة أشهر عمل خبراء من دول عربية مختلفة على دراسة معاني المصطلحات ومراجعة صياغاتها وتبادل الخبرات للوصول إلى مرجع عملي يخدم الأطفال وكل من يعمل على حمايتهم.

وأضافت أن نجاح هذا العمل يبدأ من استخدام الدليل على أرض الواقع فنحن نطمح إلى أن يصبح مرجعاً يستند إليه المختصون بحماية الطفل عند التعامل مع الحالات والإعلاميون عند إعداد تقاريرهم والباحثون والتربويون عند تناول هذه القضايا وصنّاع القرار عند تطوير السياسات وسنواصل العمل مع شركائنا لإيصال هذا المرجع إلى المزيد من المؤسسات والمختصين ليكون أداة عملية يستفيدون منها في حماية الأطفال.

من جانبه قال غيوم لاندري المدير التنفيذي لمنظمة "إيكبات" الدولية للكلمات أثر بالغ فقد تمنح الطفل الطمأنينة وتقرّ بما مرّ به لكنها قد تؤدي أيضاً إلى إلقاء اللوم عليه أو الإيحاء بأنه يتحمل مسؤولية ما تعرض له ويوفر الدليل الإرشادي سياقاً يساعد صنّاع السياسات والمختصين ومقدمي الخدمات وأولياء الأمور والمجتمعات ووسائل الإعلام على اتخاذ قرارات واعية بشأن المصطلحات التي يستخدمونها ونحن فخورون بإطلاق أول نسخة عربية من الطبعة الثانية بالشراكة مع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية وبالتعاون مع الخبراء والمؤسسات الذين أسهموا في هذا العمل من مختلف أنحاء المنطقة.

وقالت حمده المحرزي نائب مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية: في إطار تشجيع الاستخدام العملي للدلي نظمت مؤسسة خالدبن سلطان القاسمي الإنسانية ومنظمة "إيكبات" الدولية جلسة حوارية تفاعلية بعنوان "المصطلحات العربية في حماية الطفل: من توحيد اللغة إلى توحيد الجهود" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة مختصين في حماية الطفل وصنّاع سياسات وتربويين وباحثين وإعلاميين.

وأضافت أن ناقشت الجلسة ناقشت سبل إدماج المصطلحات الواردة في الدليل ضمن السياسات المؤسسية وبرامج التدريب المهني وإجراءات إدارة الحالات والبحوث والتواصل الإعلامي إلى جانب التحديات التي قد تواجه المؤسسات عند اعتماد لغة مهنية موحدة وفرص تعزيز التعاون لتوسيع نطاق استخدام الدليل في المنطقة.

ودُعي المشاركون إلى تحديد خطوات عملية يمكن تنفيذها خلال الأشهر الستة المقبلة من بينها مراجعة المصطلحات المستخدمة في المنشورات والمواد المؤسسية وإدراج الدليل ضمن برامج التدريب وتعميمه على الجهات وفرق العمل المعنية بحماية الطفل بما يسهم في تحويل توصياته إلى ممارسات مهنية تعزز دقة التواصل وفاعلية الاستجابة لحالات الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال.

وتعرض مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية النسخة العربية من الدليل في جناحها المخصص طوال أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب بهدف تعريف الزوار والمختصين بمحتواه، وتشجيع المؤسسات المعنية على الاستفادة من توصياته واعتماده مرجعاً في ممارساتها المهنية.

وتتوفر النسخة العربية الكاملة للتحميل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة على الرابط https://ksqf.ae/ar/arabic-terminology-guidelines/.