انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم، منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في “مبادلة أرينا” بأبوظبي، بإقامة نزالات فئتي الكبار والأساتذة من حملة الحزام الأزرق للرجال والسيدات، على أن تستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة.

وشهدت منافسات اليوم الأول مستويات فنية متقاربة ومشاركة واسعة وسط حضور جماهيري لافت يعكس المكانة التي رسختها البطولة على الساحة العالمية، فيما شكلت منافسات الهواة فرصة مهمة لاختبار القدرات واكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بنخبة من اللاعبين من مختلف القارات.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الانطلاقة القوية للنسخة الثامنة عشرة تعكس المكانة الدولية التي بلغتها البطولة، والنجاح الذي حققته أبوظبي في تطويرها لتصبح محطة رئيسية على أجندة اللاعبين والأندية حول العالم.

وقال إن اتساع قاعدة المشاركة والتطور المستمر في المستوى الفني يجسدان رؤية طويلة المدى ترتكز على الاستثمار في الرياضيين، وتوفير بيئة تنافسية متكاملة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، وتمكين اللاعبين في مختلف الفئات العمرية والأحزمة من تطوير مستوياتهم وتحقيق طموحاتهم.

وأضاف أن البطولة تعد منتجاً إماراتياً مميزاً أسهم في نشر رياضة الجوجيتسو عالمياً منذ انطلاقها عام 2009، وأصبحت هدفاً للاعبين من مختلف دول العالم لما تمثله من قيمة فنية وتنافسية، وفرصة للتقدم في التصنيف الدولي.

وأوضح أن منافسات الهواة تشكل إحدى الركائز الأساسية للبطولة، لما توفره من فرص للاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير منظومة تنظيمية وفنية متكاملة تضمن أفضل الظروف للمشاركين، وتعزز دور أبوظبي في إعداد الأجيال الجديدة من الأبطال.

وشهد اليوم الأول حضوراً مميزاً للاعبين الإماراتيين الذين قدموا مستويات قوية أمام منافسين من مختلف دول العالم، مستفيدين من برامج الإعداد والتأهيل التي تنفذها الأندية والأكاديميات المحلية.

وفي أبرز النتائج الإماراتية، أحرز منصور المنصوري، لاعب “أبوظبي تيم”، الميدالية الفضية في منافسات الحزام الأزرق لفئة الأساتذة ضمن بطولة أبوظبي العالمية للهواة، والذي أعرب عن سعادته بالصعود إلى منصة التتويج، مؤكداً أن هذه النتيجة تمثل دافعاً لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأحرزت البرازيلية جوليانا سيدادي، لاعبة أكاديمية “سكوربيون جوجيتسو”، ذهبية الحزام الأزرق لفئة الهواة للسيدات لوزن 95 كجم، حيث أكدت أن التتويج في أبوظبي يمثل محطة بارزة في مسيرتها الرياضية، ويحظى بمكانة كبيرة لدى لاعبي الجوجيتسو في البرازيل لما تتمتع به البطولة من قيمة فنية وتاريخية.

وتتواصل المنافسات غداً بإقامة نزالات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي العالمية للهواة لفئتي الكبار والأساتذة من حملة الحزام الأبيض للرجال والسيدات، بالتزامن مع انطلاق بطولة أبوظبي العالمية للباراجوجيتسو، التي تتيح لأصحاب الهمم فرصة التنافس وإبراز قدراتهم في واحدة من أبرز البطولات الدولية المتخصصة.