"دبي للثقافة" تستعرض تجربة تطوير "متحف حصن الفهيدي"

دبي في 9 نوفمبر /وام/ اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، مشاركتها في «مؤتمر إمكانية الوصول 2026»، الذي نظمه متحف زايد الوطني في المنطقة الثقافية بالسعديات في أبوظبي، مستعرضة تجربتها في تطوير «متحف حصن الفهيدي»، وجهودها لتوفير تجربة متحفية شاملة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مع الحفاظ على أصالة المواقع التاريخية وقيمتها التراثية.

وناقش المؤتمر، الذي عقد تحت شعار «من الحواجز إلى الانتماء: الشمولية في الممارسات المتحفية»، بمشاركة نخبة من القيادات الثقافية والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، سبل تعزيز إمكانية الوصول إلى المتاحف والمواقع التاريخية، وتطوير ممارسات مؤسسية تضمن مشاركة أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع في التجارب الثقافية.

وقدمت مريم مظفر أهلي، مدير إدارة المقتنيات والتقييم الفني في «دبي للثقافة»، بالتعاون مع باركر لانجهام، الاستشاري الرئيسي للمشروع، ورقة بحثية بعنوان «حين يروي الحصن حكايته: نهج متعدد المستويات لتعزيز إمكانية الوصول في متحف حصن الفهيدي»، تناولت نتائج الدراسات والأبحاث المرتبطة بمشروع إعادة تأهيل الحصن وتطوير المتحف المقرر افتتاحه قريباً.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين صون الهوية التاريخية للحصن، الذي يعد أقدم مبنى تاريخي قائم في دبي، وتوفير تجربة متحفية متكاملة تتيح للزوار اكتشاف تاريخه ودوره في تطور الإمارة، من خلال الجمع بين المبنى التاريخي ومبنى جديد يضم مساحات لعرض المقتنيات والتعلم والتأمل.

واستعرضت الوسائل المستخدمة في تقديم المحتوى المتحفي، والتي تشمل المقتنيات التاريخية والروايات الشفوية والمواد الأرشيفية والسمعية والبصرية والعناصر اللمسية والتطبيقات الرقمية التفاعلية، إلى جانب توفير نصوص مكتوبة ومواد تعليمية للأطفال ومساحات هادئة تراعي الاحتياجات الحسية والإدراكية المتنوعة.

وأكدت أهمية تبني مفهوم شامل لإمكانية الوصول، يراعي الجوانب المادية والمعرفية والحسية، ويتيح للجمهور التفاعل مع المحتوى الثقافي وفق احتياجاته وقدراته، مشيرة إلى أن تجربة متحف حصن الفهيدي تعكس نهجاً يضع الإنسان في صميم العمل المتحفي، ويسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والتواصل المجتمعي.