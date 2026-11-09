عمار بن حميد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة عجمان ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الذي عقد ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، بحضور أعضاء المجلس.

واعتمد المجلس خلال جلسته «المرجع المفاهيمي للحياة الكريمة والاستقرار الأسري» و«الإطار المرجعي لسلامة الطالب في إمارة عجمان»، في خطوة تستهدف تطوير العمل الحكومي في ملفين يرتبطان مباشرة باستقرار المجتمع وسلامة أفراده.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى ترسيخ استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وبما يواكب مستهدفات عام الأسرة 2026.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وبدورها الحيوي في تعزيز التكامل الاتحادي والمحلي في العمل الحكومي.

وأكد سموه، أهمية تحويل المرجعيتين إلى ممارسات عملية قابلة للقياس والمتابعة، تنعكس نتائجها على استقرار الأسر وسلامة الأبناء، وتسهم في تحقيق تطلعات عجمان نحو مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

وقال سموه إن استقرار الأسرة وسلامة الأبناء ركيزتان أساسيتان لبناء مجتمع متماسك، مشيراً إلى أن عجمان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تواصل تطوير سياساتها وخدماتها بما يضع الإنسان واحتياجاته في صميم العمل الحكومي، ويترجم مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان «إن قوة المجتمعات تبدأ من استقرار أسرها، ومستقبلها يُبنى بما توفره لأبنائها من رعاية وأمان وفرص للنمو. وفي عجمان، جعلنا الإنسان محور رؤيتنا للمستقبل، إيماناً بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بمجتمع متماسك، وأسر مستقرة، وأجيال تنشأ في بيئة آمنة ومحفزة. وما نقرّره اليوم يُقاس بأثره في حياة كل أسرة وكل طالب في إمارة عجمان».

وشدد سموه على أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية في التعامل مع قضايا الأسرة والطالب، وتوحيد التوجهات والمسؤوليات، بما يضمن ترجمة السياسات والقرارات إلى نتائج ملموسة في حياة أفراد المجتمع.

ويضع «المرجع المفاهيمي للحياة الكريمة والاستقرار الأسري»، أساساً مشتركاً لفهم احتياجات الأسر المواطنة والعوامل المؤثرة في استقرارها، ويدعم تطوير السياسات والتدخلات الحكومية وفق منظور شامل يتجاوز الدعم المادي إلى مختلف المقومات الاجتماعية والمعيشية للحياة الكريمة.

ويقدم تصوراً موحداً لأوضاع الأسر ومستويات استقرارها، بما يساعد الجهات المعنية على فهم التحديات والمخاطر التي قد تواجهها، ويؤسس لتنسيق الجهود الحكومية وتطوير سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الأسر وظروفها المختلفة.

كما يتبنى «الإطار المرجعي لسلامة الطالب في إمارة عجمان»، مفهوماً شاملاً لسلامة الطلبة، يمتد من المنزل إلى المدرسة والعودة، ويشمل السلامة الجسدية والصحية والنفسية والاجتماعية، في البيئات المادية والرقمية، بما يضمن استمرارية الحماية في مختلف مراحل الرحلة اليومية للطالب.

ويؤسس الإطار لمسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأسر، ويركز على الوقاية من المخاطر والكشف المبكر عنها، وتوحيد آليات التنسيق والاستجابة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية ومجتمعية آمنة وداعمة لنمو الطلبة.