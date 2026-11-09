سعيد بن مكتوم يشهد افتتاح ملعب حديقة أوبرا دبي أمام برج خليفة

دبي في 9 نوفمبر/ وام/ افتتحت اللجنة المنظمة لبطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1»، أمس، ملعب البادل بحديقة أوبرا دبي، أمام برج خليفة، بمشاركة عدد من القيادات الرياضية ونجوم كرة القدم والتنس والبادل، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة التي تقام منافساتها في مجمع حمدان الرياضي، من 8 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وحضر الافتتاح الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وسعادة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة إسماعيل الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، الأمين العام للمجلس.

وشهد الحدث حضور أندريس إنييستا، نجم كرة القدم الإسبانية السابق ومدرب نادي جلف يونايتد، والبرازيلي رونالدو، نجم كرة القدم السابق، وسانيا ميرزا، نجمة التنس الهندية السابقة، إلى جانب عدد من أبرز لاعبي البادل المشاركين في البطولة.

وخاض الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مباريات استعراضية بمشاركة أندريس إنييستا وسانيا ميرزا وسعادة خلفان بلهول، ضمن الفعاليات التي أقيمت بمناسبة افتتاح الملعب.

وشارك في الحدث من نجوم البادل أغوستين تابيا، وخوان ليبرون، وأرتورو كويلو، وفيديريكو تشينغوتو، إلى جانب نجمات اللعبة جيما ترياي، وبيا غونزاليس، ودلفينا بريا، وباولا خوسيه ماريا.