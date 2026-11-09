روائيون يناقشون في "الشارقة للكتاب" حدود استلهام الواقع وأخلاقيات كتابة الروايات

الشارقة في 9 نوفمبر /وام/ أكد روائيون مشاركون في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، أن استلهام الشخصيات والأحداث من الواقع يمنح الرواية عمقاً إنسانياً لكنه يضع الكاتب أمام مسؤوليات أخلاقية تتعلق بحماية خصوصية الأفراد وعدم كشف أسرارهم أو تفاصيل تتيح التعرف إليهم، مشيرين إلى أن تغيير أسماء الشخصيات لا يكفي دائماً لإخفاء هويات أصحاب التجارب الحقيقية، وأن حرية الإبداع تقتضي التمييز بين توظيف الواقع فنياً والإضرار بالآخرين.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "حيث تنتهي الحقيقة وتبدأ الرواية: أخلاقيات الكتابة وحدود الخيال"، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 بمشاركة الشاعر والروائي الكويتي عبدالله البصيص، والشاعرة والروائية اللبنانية حنين الصايغ، والروائية والباحثة العراقية الدكتورة شهد الراوي.

وأوضح عبدالله البصيص، أن الكاتب يستمد ملامح شخصياته من احتكاكه بالمجتمع ومعايشته لتجارب الناس لكنه يعيد تشكيلها فنياً من صفات ومواقف تنتمي إلى أشخاص متعددين وفقاً لمتطلبات العمل الروائي، ما يجعل الشخصية المتخيلة مختلفة عن أي شخص بعينه حتى إن وجد بعض القراء أوجه شبه بينهم وبينها.

وأشار إلى أن الرواية تختلف عن الكتابة التاريخية في علاقتها بالواقع مستشهداً بطرح أرسطو الذي يميز بين المؤرخ الذي يسجل ما حدث والشاعر الذي يستكشف ما يمكن أن يحدث، مؤكداً أن الخيال الروائي يتيح للكاتب تجاوز الوقائع المباشرة واستكشاف احتمالات وتجارب إنسانية متعددة.

ولفت إلى أن بناء الشخصيات المقنعة يتطلب معرفة عميقة بالمجتمع والاقتراب من تجارب أفراده، محذراً من الاعتماد على الأفلام والمسلسلات مصدراً وحيداً لاستلهام الشخصيات، ما قد يحدّ من قدرة الكاتب على تقديم شخصيات تتمتع بالعمق والتنوع.

من جانبها أكدت حنين الصايغ، أن الكتابة الروائية تمنح المؤلف حرية استكشاف التجارب الشخصية والإنسانية لكنها تفرض عليه مسؤولية أخلاقية عند تناول حياة الآخرين، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين انزعاج القارئ من مضمون العمل والضرر الذي قد يلحق بأشخاص يمكن التعرف إليهم من خلال تفاصيل الرواية.

وشددت على أن حرية التعبير الأدبي تقتضي طرح الأسئلة ومراجعة المسلمات لكنها لا تبرر إفشاء أسرار الآخرين من دون إذن أو تحويل العمل الروائي إلى وسيلة لتصفية الحسابات، مؤكدة أن تغيير أسماء الشخصيات قد لا يكون كافياً لحماية أصحاب التجارب إذا ظلت التفاصيل الأخرى كاشفة لهوياتهم.

وتحدثت الصايغ عن دور الكتابة العلاجية في تفكيك المشاعر وفهم التجارب الإنسانية، مشيرة إلى أن روايتها "ميثاق النساء" واجهت اعتراضات ومحاولات لمنع نشرها وتوزيعها وهو ما عزز قناعتها بأهمية حماية حرية التعبير الأدبي.

بدورها أكدت الدكتورة شهد الراوي، أن الصدق والشغف عنصران أساسيان في بناء الشخصيات الروائية وأن على الكاتب فهم دوافع شخصياته ومشاعرها ومنحها مساحة للتطور وتحديد مصائرها داخل العمل، موضحة أن الذاكرة التي يستند إليها الكاتب لا تتشكل من تجاربه المباشرة وحدها بل تتداخل فيها الأحلام والذكريات الفردية والذاكرة الجمعية؛ إذ قد يستحضر الروائي أحداثاً لم يعشها بنفسه وإنما انتقلت إليه عبر أسرته أو مجتمعه.

وتطرقت إلى ترجمة أعمالها إلى أكثر من 20 لغة وما يصاحب ذلك من توقعات لدى بعض القراء بأن تقدم الرواية صورة دقيقة عن مجتمعها وتاريخه، مؤكدة أن العمل الأدبي يظل تعبيراً عن الذاكرة والرؤية الفنية للكاتب وليس توثيقاً حرفياً للوقائع.