تعاون بين "etisalat money" و"OGold" لإتاحة بيع وشراء الذهب والفضة

دبي في 9 نوفمبر /وام/ أعلن تطبيق "etisalat money"،و"OGold"، التطبيق الإماراتي المتخصص في الذهب والفضة، عن شراكة إستراتيجية خلال فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل الوصول إلى الحلول المالية القائمة على الذهب والفضة، من خلال الجمع بين سهولة استخدام التطبيقات المالية الشاملة والحلول التقنية الآمنة المتخصصة في المعادن الثمينة، بما يتيح لشريحة أوسع من الأفراد في دولة الإمارات فرصة بيع وشراء المعادن الثمينة وتنمية ثرواتهم.

وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة عبر الخدمات الرقمية اليومية؛ إذ ستسهم، من خلال الجمع بين منظومة الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها "etisalat money" والبنية التحتية للمعادن الثمينة التي توفرها "OGold"، في تيسير الوصول إلى حلول الادخار بالذهب والفضة وتحقيق العوائد منهما، بما يمنح المتعاملين مرونة أكبر في إدارة ثرواتهم وتنويع استثماراتهم وتنميتها.

وسيتمكن متعاملو "etisalat money" من خلال هذه الشراكة، من شراء الذهب والفضة والاحتفاظ بهما وبيعهما ابتداءً من درهم واحد، مع إمكانية إجراء المعاملات عبر المنصة الرقمية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وستكون جميع الحيازات مغطاة بالكامل بمعادن ثمينة موجودة فعليًا ومحفوظة بأمان في خزائن مؤمَّن عليها، مع توفير تغطية تأمينية باسم كل متعامل، كما ستشمل الخدمات ميزة تحقيق عوائد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتيح للمتعاملين المؤهلين تحقيق عوائد سنوية على حيازاتهم، وفق الشروط والأحكام المعمول بها.

وتهدف هذه الخدمات إلى تسهيل امتلاك الذهب والفضة، وإتاحة الفرصة للمتعاملين للتعرّف على سبل تنمية ثرواتهم ضمن بيئة مالية رقمية سلسة.

كما ستتاح للمتعاملين إمكانية تحويل حيازاتهم الرقمية إلى ذهب وفضة فعليين من علامات تجارية مرموقة، مثل "SAM" و"Emirates Gold" و"PAMP" و"Auriz".

وتجمع هذه الميزة بين سهولة الامتلاك الرقمي والقيمة الملموسة للذهب والفضة في صورتهما الفعلية، بما يمنح المتعاملين خيارات أوسع للاحتفاظ بأصولهم والوصول إليها.

وتجمع هذه الشراكة بين مجالين من مجالات الخبرة المتكاملة، إذ توفر منظومة محافظ "etisalat money" المالية منصة سهلة الاستخدام لإدارة الأنشطة المالية اليومية، فيما توفر "OGold" البنية التحتية اللازمة لإجراء معاملات الذهب والفضة الرقمية بأمان على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وضمان تغطية الحيازات بأصول فعلية، والتغطية التأمينية، وإتاحة خدمات استلام المعادن الثمينة في صورتها الفعلية.

وتهدف الشركتان من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة متكاملة تربط المعاملات المالية اليومية بفرص التخطيط المالي طويل الأمد.

وقالت مليكة كارا تانريكولو، الرئيس التنفيذي لـ"etisalat money": "نهدف إلى تعزيز الشمول المالي عبر إتاحة فرص عملية أمام شريحة أكبر من المستخدمين، لا سيما عبر شراكتنا مع OGold التي تجمع بين خبرة etisalat money في مجال التمويل الرقمي وإمكانية تملّك الذهب والفضة المدعومين بأصول مادية وبما يضمن أمانهما، لنمنح المتعاملين فرصة البدء باستثمار متواضع وزيادة مقتنياتهم تدريجيًا بمرور الوقت، ضمن منظومة رقمية سهلة الوصول".

وأضافت أن هذه الخطوة تجسد جهود "etisalat money" الرامية إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية اليومية لشريحة أكبر من الأفراد، مع إتاحة خيارات أوسع لهم في التخطيط لمستقبلهم المالي.

من جانبه قال بندر العثمان، مؤسس "OGold": "لطالما أدى الذهب والفضة دورًا مهمًا في الحفاظ على الثروات، واليوم تسهم التكنولوجيا في إحداث تحول جذري في كيفية وصول الأفراد إلى هذه الأصول والاستفادة منها، وتقوم شراكتنا مع etisalat money على رؤية مشتركة تهدف إلى جعل الفرص الاستثمارية أكثر شمولًا وملاءمةً لاحتياجات المتعاملين في حياتهم اليومية.

وأضاف : "من خلال دمج البنية التحتية التي نوفرها للمعادن الثمينة ضمن منظومة راسخة للخدمات المالية الرقمية، نتيح للمتعاملين فرصة امتلاك الذهب والفضة ابتداءً من درهم واحد، مع إمكانية الوصول إلى الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومرونة استلام المعادن في صورتها الفعلية، ضمن تجربة عصرية وسلسة تدعم الاحتياجات المالية قصيرة الأجل والأهداف الاستثمارية طويلة الأجل على حد سواء".