كأس أمم آسيا للشطرنج تنطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ تنطلق غدا منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج بفئتي الرجال والسيدات، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بفندق شيراتون أبوظبي الكورنيش.

وتشهد البطولة التي ينظمها أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، مشاركة لاعبين من 30 فريقاً، يمثلون 19 دولة آسيوية، يتنافسون للفوز بالمراكز الأولى في فئتي الرجال والسيدات.

وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، اكتمال الترتيبات لانطلاق الحدث، ووضع التدابير الكفيلة بنجاحه، من خلال اللجان الفنية والتحكيمية والتنظيمية، بعد إعلان الجدول الزمني للمنافسات المقررة.

وتقام الجولة الأخيرة يوم 17 نوفمبر يعقبها حفل الختام مساءً، وتلعب منافساتها على مدار تسع جولات وفق النظام السويسري، مع إمكانية تطبيق نظام الدوري الكامل في حال مشاركة 10 منتخبات أو أقل، وفق لوائح الاتحاد الآسيوي.

وأعلن اتحاد الإمارات للشطرنج مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة بعدد 4 فرق، بواقع فريقين للرجال ومثلهما للسيدات، إذ يضم فريق الرجال سالم عبدالرحمن، وعمران الحوسني، وسعيد إسحاق، وأحمد فريد، وإبراهيم سلطان، فيما يضم منتخب الرجال "ب" محمد سعيد، وراشد حسين الحمادي، وحمدان إدريس الحامد، وصقر عيسى، ومحمد يوسف آل علي.

وأضاف أن منتخب السيدات يتألف من اللاعبات روضة السركال، ووافية درويش المعمري، وأحلام راشد، وعنود عيسى، وعهود عيسى، فيما يضم منتخب السيدات"ب" زينب درويش المعمري، وآمنة صقر المري، وميرة صقر المري، وموزة ناصر الهاشمي، ومريم خليفة القبيسي.